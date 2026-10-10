फ्री ई-पेपर
पर्सनलाइज़्ड फ़ीड
पर्सनलाइज़्ड नोटिफ़िकेशन
चलते-फिरते ख़बरें
लॉयल्टी रिवॉर्ड्स
डाउनलोड करें

मेरा शहर

सब्सक्राइब करें
Hindi News ›   Photo Gallery ›   Utility ›   PM Kisan 24th Installment: Complete e-KYC to Receive 2000 rupees

पीएम किसान योजना: 24वीं किस्त चाहिए? तो ये एक काम जरूर करवा लें किसान, वरना अटक सकते हैं 2000 रुपये

Sat, 10 Oct 2026 04:08 PM IST
प्रकाश चंद जोशी यूटिलिटी डेस्क, अमर उजाला, नई दिल्ली
यूटिलिटी डेस्क, अमर उजाला, नई दिल्ली Published by: प्रकाश चंद जोशी Updated Sat, 10 Oct 2026 04:08 PM IST
सार

PM Kisan 24th Installment: पीएम किसान योजना की 24वीं किस्त का इंतजार कर रहे किसानों के लिए ई-केवाईसी जरूरी है। अगर आपने अभी तक यह प्रक्रिया पूरी नहीं की है, तो इसे समय रहते पूरा कर लें। ई-केवाईसी अधूरी रहने पर किस्त अटक सकती है।

विज्ञापन
PM Kisan 24th Installment: Complete e-KYC to Receive 2000 rupees
पीएम किसान योजना की 24वीं किस्त के लिए ई-केवाईसी कैसे करवाएं? - फोटो : Amar Ujala AI

PM Kisan 24th Installment e-KYC: किसानों को खेती के कामों के लिए समय-समय पर आर्थिक सहायता की जरूरत पड़ती है। ऐसे में केंद्र सरकार की प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना पात्र किसानों के लिए मददगार साबित होती हुई नजर आ रही है। इस योजना के तहत किसानों को सालाना 6000 रुपये की आर्थिक सहायता दी जाती है।



वहीं, इस पैसे को 2-2 हजार रुपये की तीन किस्तों में दिया जाता है। इसी क्रम में अब किसानों की नजर योजना की 24वीं किस्त पर है जिसको लेकर चर्चा है कि ये किस्त इसी महीने यानी अक्तूबर में जारी हो सकती है, लेकिन क्या आप जानते हैं कि आपको किस्त का लाभ लेने के लिए एक काम करवाना होता है जिसके बारे में आप आगे जान सकते हैं। चलिए जानते हैं आपको क्या काम करवाना जरूरी है। आप अगली स्लाइड्स में इस बारे में जान सकते हैं...
Trending Videos
PM Kisan 24th Installment: Complete e-KYC to Receive 2000 rupees
पीएम किसान योजना की 24वीं किस्त के लिए ई-केवाईसी कैसे करवाएं? - फोटो : Adobe Stock

 पीएम किसान योजना की 24वीं किस्त के लिए क्या करना जरूरी है?

  • पीएम किसान योजना के लाभार्थियों के लिए ई-केवाईसी पूरी करना जरूरी है
  • अगर किसी किसान ने अभी तक अपनी ई-केवाईसी नहीं कराई है, तो उसे इस प्रक्रिया को जल्द पूरा कर लेना चाहिए
PM Kisan 24th Installment: Complete e-KYC to Receive 2000 rupees
पीएम किसान योजना की 24वीं किस्त के लिए ई-केवाईसी कैसे करवाएं? - फोटो : Adobe Stock
  • ई-केवाईसी अधूरी होने पर किस्त का भुगतान रुक सकता है
  • इसलिए किसानों को आखिरी समय का इंतजार करने के बजाय पहले ही अपना स्टेटस चेक कर लेना चाहिए
विज्ञापन
विज्ञापन
PM Kisan 24th Installment: Complete e-KYC to Receive 2000 rupees
पीएम किसान योजना की 24वीं किस्त के लिए ई-केवाईसी कैसे करवाएं? - फोटो : Adobe Stock

घर बैठे कैसे पूरी करें ई-केवाईसी?

  • सबसे पहले पीएम किसान योजना की आधिकारिक वेबसाइट pmkisan.gov.in पर जाएं
  • वहां ई-केवाईसी से संबंधित विकल्प देखें और उस पर क्लिक करें
  • इसके बाद मांगी गई जानकारी भरें
  • फिर आपकी ओटीपी आधारित ई-केवाईसी यहां से हो जाती है
विज्ञापन
PM Kisan 24th Installment: Complete e-KYC to Receive 2000 rupees
पीएम किसान योजना की 24वीं किस्त के लिए ई-केवाईसी कैसे करवाएं? - फोटो : Adobe Stock

ऑफलाइन कैसे करवाएं ई-केवाईसी?

  • आप ऑफलाइन भी ई-केवाईसी करवा सकते हैं
  • किसान अपने नजदीकी कॉमन सर्विस सेंटर यानी सीएससी सेंटर से भी ई-केवाईसी करवा सकते हैं
  • यहां पर आप बायोमेट्रिक आधारित ई-केवाईसी करवा सकते हैं
अगली फोटो गैलरी देखें
विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

एड फ्री अनुभव के लिए अमर उजाला प्रीमियम सब्सक्राइब करें

Next Article

Disclaimer


हम डाटा संग्रह टूल्स, जैसे की कुकीज के माध्यम से आपकी जानकारी एकत्र करते हैं ताकि आपको बेहतर और व्यक्तिगत अनुभव प्रदान कर सकें और लक्षित विज्ञापन पेश कर सकें। अगर आप साइन-अप करते हैं, तो हम आपका ईमेल पता, फोन नंबर और अन्य विवरण पूरी तरह सुरक्षित तरीके से स्टोर करते हैं। आप कुकीज नीति पृष्ठ से अपनी कुकीज हटा सकते है और रजिस्टर्ड यूजर अपने प्रोफाइल पेज से अपना व्यक्तिगत डाटा हटा या एक्सपोर्ट कर सकते हैं। हमारी Cookies Policy, Privacy Policy और Terms & Conditions के बारे में पढ़ें और अपनी सहमति देने के लिए Agree पर क्लिक करें।
Agree

अपना शहर चुनें

AU ऐप में पढ़ें

Followed