पीएम विश्वकर्मा योजना: किसे मिलता है लाभ और क्या हैं फायदे? यहां जानें सबकुछ

PM Vishwakarma Yojana: देश में आज भी बड़ी संख्या में लोग अपने पारंपरिक हुनर के दम पर रोजी-रोटी कमाते हैं। कोई लोहार का काम करता है, तो कोई दर्जी, बढ़ई या मोची बनकर परिवार की जरूरतें पूरी करता है। ऐसे कारीगरों को कौशल बढ़ाने और अपना काम आगे बढ़ाने में मदद देने के लिए केंद्र सरकार प्रधानमंत्री विश्वकर्मा योजना चलाती है।





इस योजना के तहत पात्र कारीगरों को प्रशिक्षण, टूलकिट प्रोत्साहन और सस्ती ब्याज दर पर लोन जैसी सुविधाएं मिल सकती हैं। ऐसे में अगर आप भी इस योजना का लाभ लेना चाहते हैं तो आपके लिए ये जरूरी हो जाता है कि आप इस योजना की पात्रता चेक करें। साथ ही आप यहां इस योजना के तहत मिलने वाले लाभ के बारे में भी जान सकते हैं। चलिए जानते हैं इस बारे में। आप आगे इस बारे में जान सकते हैं...