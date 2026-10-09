ध्यान दें: ब्रोकर से बुक करवाते हैं ट्रेन टिकट? तो इस तरह से खुद करके बचा सकते हैं काफी पैसे, तरीका जानें

Train Ticket Kaise Online Book Karein: ट्रेन से सफर करने के लिए टिकट बुक कराना जरूरी है। इसके लिए कई लोग साइबर कैफे या ब्रोकर की मदद लेते हैं। हालांकि, ऑनलाइन टिकट बुक करने की प्रक्रिया जानने के बाद आप यह काम खुद भी कर सकते हैं।





इससे एक तो आपको हर बार किसी दूसरे व्यक्ति पर निर्भर नहीं रहना पड़ेगा और दूसरा बुकिंग के लिए ब्रोकर को दिया जाने वाला अतिरिक्त पैसा भी बच सकता है। इसलिए अगर आपको ऑनलाइन ट्रेन टिकट बुक करना नहीं आता है, तो आप यहां इसका तरीका जान सकते हैं। चलिए आईआरसीटीसी की आधिकारिक वेबसाइट के जरिए ट्रेन टिकट बुक करने का तरीका जानते हैं। यात्रीगण आगे टिकट बुक करने का तरीका जान सकते हैं...