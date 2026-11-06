पीएम किसान योजना: अगर आपको भी नहीं मिली 24वीं किस्त, तो तुरंत करें ये 3 काम; मिल सकते हैं 2000 रुपये

PM Kisan Yojana: भारत सरकार की कई सारी योजनाएं ऐसी हैं जिनमें किसी तरह का कोई सामान नहीं दिया जाता। बल्कि, सीधे तौर पर आर्थिक मदद की जाती है। जैसे- प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना।





इस योजना के तहत अब तक कुल 24 किस्त जारी हो चुकी हैं और 24वीं किस्त में पात्र किसानों को 2-2 हजार रुपये दिए गए। हालांकि, कई किसान ऐसे भी रहे जो किस्त के लाभ से वंचित रहे। लेकिन क्या आप जानते हैं कि आप कुछ कामों को पूरा करवाकर किस्त का लाभ ले सकते हैं। चलिए जानते हैं कैसे। किसान अगली स्लाइड्स में इस बारे में जान सकते हैं...