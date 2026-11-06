पीएम किसान योजना: अगर आपको भी नहीं मिली 24वीं किस्त, तो तुरंत करें ये 3 काम; मिल सकते हैं 2000 रुपये

PM Kisan Yojana: भारत सरकार की कई सारी योजनाएं ऐसी हैं जिनमें किसी तरह का कोई सामान नहीं दिया जाता। बल्कि, सीधे तौर पर आर्थिक मदद की जाती है। जैसे- प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना।
इस योजना के तहत अब तक कुल 24 किस्त जारी हो चुकी हैं और 24वीं किस्त में पात्र किसानों को 2-2 हजार रुपये दिए गए। हालांकि, कई किसान ऐसे भी रहे जो किस्त के लाभ से वंचित रहे। लेकिन क्या आप जानते हैं कि आप कुछ कामों को पूरा करवाकर किस्त का लाभ ले सकते हैं। चलिए जानते हैं कैसे। किसान अगली स्लाइड्स में इस बारे में जान सकते हैं...
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कैसे मिलेगी अटकी हुई 24वीं किस्त?
- फोटो : Adobe Stock
किस्त किन किसानों की और क्यों अटकी है?
- किस्त का लाभ सिर्फ पात्र किसानों को मिलता है
- साथ में योजना के तहत आने वाले जरूरी काम करवाने भी जरूरी होते हैं
- ई-केवाईसी का काम और अगर आपने ये काम नहीं करवाया है तो आप किस्त के लाभ से वंचित रह सकते हैं
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कैसे मिलेगी अटकी हुई 24वीं किस्त?
- फोटो : Amar Ujala
- अगर आपने भू-सत्यापन का काम भी नहीं करवाया है, तो भी आपकी किस्त अटक सकती है
- वहीं, अगर आपने आधार लिंकिंग का काम भी नहीं करवाया है तो भी आप किस्त के लाभ से वंचित रह सकते हैं
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कैसे मिलेगी अटकी हुई 24वीं किस्त?
- फोटो : Adobe Stock
क्या करें किस्त अटकी है तो?
- अगर आपको किस्त का लाभ नहीं मिला है
- ऐसे में सबसे पहले ये पता करें कि आपकी किस्त किस वजह से अटकी है
- इसके लिए आप पीएम किसान योजना के हेल्पलाइन नंबर 155261 या 011-24300606 पर कॉल करके पता कर सकते हैं
- आप अपन स्टेटस चेक करके भी किस्त अटकने का कारण जान सकते हैं
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कैसे मिलेगी अटकी हुई 24वीं किस्त?
- फोटो : Adobe Stock
क्या मिल सकती है अटकी हुई 24वीं किस्त?
- हां, बिल्कुल मिल सकती है
- अगर आपकी किस्त किसी काम को न करवाने की वजह से या अधूरा रहने की वजह से अटकी है
- तो आप उस काम को जल्द से जल्द पूरा करवा लें
- इसके बाद सरकार अगली किस्त के साथ इस किस्त के पैसे भी आपके बैंक खाते में भेज सकती है