बड़ा आसान है अटल पेंशन योजना से जुड़ना: कौन है पात्र और क्या मिलते हैं लाभ? यहां जानें

Atal pension yojana: आज की दौड़ती-भागती जिंदगी में लगभग हर कोई ऐसे तरीके ढूंढता है जिससे वो अपने बुढ़ापे के लिए पैसे बचा पाए। इसके लिए कोई बैंक खाते में पैसा रखता है, तो कोई एफडी करवाता है।





वहीं, कई लोग एलआईसी जैसी कई अन्य जगहों पर निवेश करते हैं। पर क्या आप अटल पेंशन योजना से जुड़ना चाहते हैं क्योंकि इस योजना के अंतर्गत आपको 5 हजार रुपये तकी पेंशन प्राप्त हो सकती है? तो चलिए जानते हैं इस योजना के बारे में। आप आगे अटल पेंशन योजना के बारे में जान सकते हैं...