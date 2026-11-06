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बड़ा आसान है अटल पेंशन योजना से जुड़ना: कौन है पात्र और क्या मिलते हैं लाभ? यहां जानें

Fri, 06 Nov 2026 11:57 AM IST
प्रकाश चंद जोशी यूटिलिटी डेस्क, अमर उजाला, नई दिल्ली
यूटिलिटी डेस्क, अमर उजाला, नई दिल्ली Published by: प्रकाश चंद जोशी Updated Fri, 06 Nov 2026 11:57 AM IST
सार

  • Atal pension yojana: अगर आपको भी 60 साल के बाद पेंशन चाहिए तो आप अटल पेंशन योजना से जुड़ सकते हैं
  • इसमें आपको 1 हजार रुपये से लेकर 5 हजार रुपये तक की पेंशन मिल सकती है

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Atal pension yojana eligibility benefits and registration process in hindi
अटल पेंशन योजना का लाभ किसे मिलता है? - फोटो : Amar Ujala AI

Atal pension yojana: आज की दौड़ती-भागती जिंदगी में लगभग हर कोई ऐसे तरीके ढूंढता है जिससे वो अपने बुढ़ापे के लिए पैसे बचा पाए। इसके लिए कोई बैंक खाते में पैसा रखता है, तो कोई एफडी करवाता है।



वहीं, कई लोग एलआईसी जैसी कई अन्य जगहों पर निवेश करते हैं। पर क्या आप अटल पेंशन योजना से जुड़ना चाहते हैं क्योंकि इस योजना के अंतर्गत आपको 5 हजार रुपये तकी पेंशन प्राप्त हो सकती है? तो चलिए जानते हैं इस योजना के बारे में। आप आगे अटल पेंशन योजना के बारे में जान सकते हैं...
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Atal pension yojana eligibility benefits and registration process in hindi
अटल पेंशन योजना का लाभ किसे मिलता है? - फोटो : Adobe Stock

कौन है अटल पेंशन योजना के लिए पात्र?

  • जो लोग भारत के नागरिक हैं
  • 18-40 वर्ष की उम्र के लोग जुड़ सकते हैं
  • जो लोग करदाता नहीं हैं
  • जिनके पास बैंक खाता है
Atal pension yojana eligibility benefits and registration process in hindi
अटल पेंशन योजना का लाभ किसे मिलता है? - फोटो : Adobe Stock

कितना करना होता है निवेश?

  • अटल पेंशन योजना में आपको अपनी उम्र और जो पेंशन प्लान आपने चुना है उसके हिसाब से हर महीने निवेश करना होता है
  • अगर आपकी उम्र 18 साल है और आप इस उम्र में इस योजना से जुड़ते हैं तो आपको हर महीने 210 रुपये इस योजना में निवेश करने होते हैं
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Atal pension yojana eligibility benefits and registration process in hindi
अटल पेंशन योजना का लाभ किसे मिलता है? - फोटो : Adobe Stock
  • इसी तरह 30 साल की उम्र का व्यक्ति 5000 रुपये वाला पेंशन प्लान चुनता है, तो उसे हर महीने 577 रुपये प्रीमियम देना होता है
  • ये पैसे आपके बैंक खाते से हर महीने कटते रहते हैं
  • फिर 60 वर्ष की उम्र के बाद आपको हर महीने 5 हजार रुपये की पेंशन मिलती है
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अटल पेंशन योजना का लाभ किसे मिलता है? - फोटो : Adobe Stock

अटल पेंशन योजना से कैसे जुड़ें?

  • आप बैंक या पोस्ट ऑफिस जा सकते हैं
  • यहां पर संबंधित अधिकारी से जुड़े जो आपकी केवाईसी करते हैं
  • फिर आपको पेंशन प्लान चुनना होता है
  • इसके बाद आपको प्रीमियम की जानकारी दी जाती है
  • फिर आपके बैंक खाते को योजना से लिंक कर दिया जाता है
  • इसके बाद आपका नाम योजना से जुड़ जाता है
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