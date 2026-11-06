बड़ा आसान है अटल पेंशन योजना से जुड़ना: कौन है पात्र और क्या मिलते हैं लाभ? यहां जानें

Atal pension yojana: आज की दौड़ती-भागती जिंदगी में लगभग हर कोई ऐसे तरीके ढूंढता है जिससे वो अपने बुढ़ापे के लिए पैसे बचा पाए। इसके लिए कोई बैंक खाते में पैसा रखता है, तो कोई एफडी करवाता है।
वहीं, कई लोग एलआईसी जैसी कई अन्य जगहों पर निवेश करते हैं। पर क्या आप अटल पेंशन योजना से जुड़ना चाहते हैं क्योंकि इस योजना के अंतर्गत आपको 5 हजार रुपये तकी पेंशन प्राप्त हो सकती है? तो चलिए जानते हैं इस योजना के बारे में। आप आगे अटल पेंशन योजना के बारे में जान सकते हैं...
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अटल पेंशन योजना का लाभ किसे मिलता है?
- फोटो : Adobe Stock
कौन है अटल पेंशन योजना के लिए पात्र?
- जो लोग भारत के नागरिक हैं
- 18-40 वर्ष की उम्र के लोग जुड़ सकते हैं
- जो लोग करदाता नहीं हैं
- जिनके पास बैंक खाता है
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अटल पेंशन योजना का लाभ किसे मिलता है?
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कितना करना होता है निवेश?
- अटल पेंशन योजना में आपको अपनी उम्र और जो पेंशन प्लान आपने चुना है उसके हिसाब से हर महीने निवेश करना होता है
- अगर आपकी उम्र 18 साल है और आप इस उम्र में इस योजना से जुड़ते हैं तो आपको हर महीने 210 रुपये इस योजना में निवेश करने होते हैं
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अटल पेंशन योजना का लाभ किसे मिलता है?
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- इसी तरह 30 साल की उम्र का व्यक्ति 5000 रुपये वाला पेंशन प्लान चुनता है, तो उसे हर महीने 577 रुपये प्रीमियम देना होता है
- ये पैसे आपके बैंक खाते से हर महीने कटते रहते हैं
- फिर 60 वर्ष की उम्र के बाद आपको हर महीने 5 हजार रुपये की पेंशन मिलती है
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अटल पेंशन योजना से कैसे जुड़ें?
- आप बैंक या पोस्ट ऑफिस जा सकते हैं
- यहां पर संबंधित अधिकारी से जुड़े जो आपकी केवाईसी करते हैं
- फिर आपको पेंशन प्लान चुनना होता है
- इसके बाद आपको प्रीमियम की जानकारी दी जाती है
- फिर आपके बैंक खाते को योजना से लिंक कर दिया जाता है
- इसके बाद आपका नाम योजना से जुड़ जाता है