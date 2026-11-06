Exclusive News एक्सक्लूसिव खबरें
Free E-Paper फ्री में ई-पेपर पढ़ें
ऐप डाउनलोड करें

मेरा शहर

सब्सक्राइब करें
Hindi News ›   Photo Gallery ›   Utility ›   Within How Much Time Should Full and Final Settlement Be Done After Leaving Job? Know Rules Here

नौकरी छोड़ने के बाद फुल एंड फाइनल सेटलमेंट कितने समय में होना चाहिए? यहां जानें नियम

Fri, 06 Nov 2026 01:04 PM IST
Shikhar Baranawal यूटिलिटी डेस्क, अमर उजाला, नई दिल्ली
यूटिलिटी डेस्क, अमर उजाला, नई दिल्ली Published by: Shikhar Baranawal Updated Fri, 06 Nov 2026 01:04 PM IST
सार

  • F and F Settlement After Resignation: नौकरी छोड़ने के बाद फुल एंड फाइनल सेटलमेंट की प्रक्रिया आम तौर पर 30 से 45 दिनों के भीतर पूरी होनी चाहिए।
  • इसमें अंतिम सैलरी, बची हुई छुट्टियों का पैसा और नियमानुसार ग्रेच्युटी की रकम को जोड़कर भुगतान किया जाता है।

विज्ञापन
Within How Much Time Should Full and Final Settlement Be Done After Leaving Job? Know Rules Here
नौकरी छोड़ने के बाद एफएंडएफ - फोटो : AI

Full and Final Settlement Rules: जब कोई कर्मचारी अपनी वर्तमान कंपनी को छोड़कर किसी दूसरी जगह जाने का फैसला करता है या इस्तीफा देता है, तो उसके मन में सबसे बड़ा सवाल फुल एंड फाइनल सेटलमेंट यानी 'एफएंडएफ' को लेकर होता है। हर कर्मचारी यह जानना चाहता है कि उसकी रुकी हुई सैलरी, बचा हुआ एनकैशमेंट और अन्य बकाए पैसे कंपनी द्वारा उसके बैंक खाते में कब तक ट्रांसफर किए जाएंगे। 



कई बार कंपनियों द्वारा हिसाब करने में महीनों की देरी कर दी जाती है, जिससे कर्मचारियों को आर्थिक परेशानियों का सामना करना पड़ता है। श्रम कानूनों और कंपनी नियमों के मुताबिक, फुल एंड फाइनल सेटलमेंट के लिए एक निश्चित समय सीमा तय की गई है। आइए इस लेख में इसके नियम जानते हैं।
Trending Videos
Within How Much Time Should Full and Final Settlement Be Done After Leaving Job? Know Rules Here
कितने दिनों में मिलता है पैसा? - फोटो : freepik

कितने दिनों में मिलता है पैसा?

  • भारतीय श्रम कानूनों और अधिकांश कंपनियों के आंतरिक नियमों के मुताबिक, नौकरी छोड़ने के बाद आम तौर पर 30 से 45 दिनों के भीतर फुल एंड फाइनल सेटलमेंट पूरा हो जाना चाहिए।
  • इस तय सीमा के अंदर कर्मचारियों को उनका बकाया पूरा पैसा मिल जाना कानूनी रूप से अनिवार्य माना जाता है, जिससे उन्हें आर्थिक परेशानी का सामना न करना पड़े।
Within How Much Time Should Full and Final Settlement Be Done After Leaving Job? Know Rules Here
कंपनी क्यों करती है देरी? - फोटो : Adobe Stock

कंपनी क्यों करती है देरी?

  • कई बार नोटिस पीरियड पूरा न होने, हैंडओवर प्रक्रिया में देरी या ड्यूज क्लीयरेंस पेंडिंग रहने के कारण कंपनियों को हिसाब करने में कुछ अधिक समय लग सकता है।
  • इसके अलावा, कंपनी के आंतरिक ऑडिट और वित्तीय दस्तावेजों की जांच में वक्त लगने पर भी भुगतान प्रक्रिया थोड़ी लंबी हो सकती है।
विज्ञापन
विज्ञापन
Within How Much Time Should Full and Final Settlement Be Done After Leaving Job? Know Rules Here
किन चीजों का होता है हिसाब? - फोटो : Adobe Stock

किन चीजों का होता है हिसाब?

  • इस फाइनल सेटलमेंट में कर्मचारी की आखिरी महीने की सैलरी, बची हुई पेड लीव का पैसा, ग्रेच्युटी और अन्य परफॉर्मेंस इंसेंटिव्स की पूरी राशि जोड़कर दी जाती है।
  • साथ ही, यदि कंपनी की तरफ से कोई कटौती या एडवांस लिया गया हो, तो उसे घटाकर अंतिम और सटीक राशि तय की जाती है।
विज्ञापन
Within How Much Time Should Full and Final Settlement Be Done After Leaving Job? Know Rules Here
किन चीजों का होता है हिसाब? - फोटो : Adobe Stock

देरी होने पर क्या करें?

  • अगर कंपनी तय समय सीमा के बाद भी पैसे देने में आनाकानी करे, तो आप एचआर डिपार्टमेंट से लिखित शिकायत कर सकते हैं या श्रम विभाग की मदद ले सकते हैं।
  • आप चाहें तो लेबर कोर्ट में औपचारिक शिकायत दर्ज कराकर अपने कानूनी अधिकारों के तहत अपना बकाया पैसा ब्याज सहित वापस पाने की मांग भी कर सकते हैं।
अगली फोटो गैलरी देखें
विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

एड फ्री अनुभव के लिए अमर उजाला प्रीमियम सब्सक्राइब करें

Next Article

Disclaimer


हम डाटा संग्रह टूल्स, जैसे की कुकीज के माध्यम से आपकी जानकारी एकत्र करते हैं ताकि आपको बेहतर और व्यक्तिगत अनुभव प्रदान कर सकें और लक्षित विज्ञापन पेश कर सकें। अगर आप साइन-अप करते हैं, तो हम आपका ईमेल पता, फोन नंबर और अन्य विवरण पूरी तरह सुरक्षित तरीके से स्टोर करते हैं। आप कुकीज नीति पृष्ठ से अपनी कुकीज हटा सकते है और रजिस्टर्ड यूजर अपने प्रोफाइल पेज से अपना व्यक्तिगत डाटा हटा या एक्सपोर्ट कर सकते हैं। हमारी Cookies Policy, Privacy Policy और Terms & Conditions के बारे में पढ़ें और अपनी सहमति देने के लिए Agree पर क्लिक करें।
Agree

अपना शहर चुनें

AU ऐप में पढ़ें

Followed