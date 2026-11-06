आयुष्मान कार्ड बनवाने का तरीका क्या है? यहां जानें ऑनलाइन से लेकर ऑफलाइन प्रोसेस

Ayushman Card Apply Process: हर कोई चाहता है कि उसके पास अधिक से अधिक पैसे बचे हों, लेकिन कई बार जब लोग बीमार पड़ जाते हैं या घर-परिवार का कोई व्यक्ति बीमार पड़ जाता है। तो ऐसे में इलाज पर काफी पैसे खर्च होते हैं।





ऐसे में सोचिए कि अगर आपका आयुष्मान कार्ड बना है, तो ये आपके काफी काम आ सकता है। क्योंकि आयुष्मान कार्ड के जरिए आप सालाना 5 लाख रुपये तक का मुफ्त इलाज करवा सकते हैं। ऐसे में आप आयुष्मान कार्ड कैसे बनवा सकते हैं, इसके बारे में आप यहां जान सकते हैं। चलिए जानते हैं आयुष्मान कार्ड बनवाने का तरीका क्या है। अगली स्लाइड्स में आप इस बारे में जान सकते हैं...