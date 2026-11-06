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आयुष्मान कार्ड बनवाने का तरीका क्या है? यहां जानें ऑनलाइन से लेकर ऑफलाइन प्रोसेस

Fri, 06 Nov 2026 02:13 PM IST
प्रकाश चंद जोशी यूटिलिटी डेस्क, अमर उजाला, नई दिल्ली
यूटिलिटी डेस्क, अमर उजाला, नई दिल्ली Published by: प्रकाश चंद जोशी Updated Fri, 06 Nov 2026 02:13 PM IST
सार

  • Ayushman Card Kaise Bnawayein: आयुष्मान कार्ड बनवाकर आप हर साल 5 लाख रुपये तक का मुफ्त इलाज करवा सकते हैं
  • आपके इलाज का पूरा खर्च सरकार द्वारा उठाया जाता है

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आयुष्मान कार्ड कैसे बनवा सकते हैं? - फोटो : Amar Ujala AI

Ayushman Card Apply Process: हर कोई चाहता है कि उसके पास अधिक से अधिक पैसे बचे हों, लेकिन कई बार जब लोग बीमार पड़ जाते हैं या घर-परिवार का कोई व्यक्ति बीमार पड़ जाता है। तो ऐसे में इलाज पर काफी पैसे खर्च होते हैं।



ऐसे में सोचिए कि अगर आपका आयुष्मान कार्ड बना है, तो ये आपके काफी काम आ सकता है। क्योंकि आयुष्मान कार्ड के जरिए आप सालाना 5 लाख रुपये तक का मुफ्त इलाज करवा सकते हैं। ऐसे में आप आयुष्मान कार्ड कैसे बनवा सकते हैं, इसके बारे में आप यहां जान सकते हैं। चलिए जानते हैं आयुष्मान कार्ड बनवाने का तरीका क्या है। अगली स्लाइड्स में आप इस बारे में जान सकते हैं...
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आयुष्मान कार्ड कैसे बनवा सकते हैं? - फोटो : Adobe Stock

ऑफलाइन आयुष्मान कार्ड के लिए आवेदन कैसे करें?

पहला स्टेप

  • इसके लिए आपको सबसे पहले अपने नजदीकी सीएससी सेंटर पर जाना है
  • यहां जाकर आपको संबंधित अधिकारी से मिलना है जो आपकी पात्रता चेक करते हैं
  • पात्र पाए जाने पर आपके दस्तावेजों को वेरिफाई किया जाता है
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आयुष्मान कार्ड कैसे बनवा सकते हैं? - फोटो : Adobe Stock

दूसरा स्टेप

  • सत्यापन सही होने पर आपका आवेदन कर दिया जाता है और कुछ देर में आपका आयुष्मान कार्ड बन जाता है
  • इस कार्ड के जरिए आप अपना सालाना 5 लाख रुपये तक का मुफ्त इलाज करवा सकते हैं
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आयुष्मान कार्ड कैसे बनवा सकते हैं? - फोटो : Adobe Stock

ऑनलाइन कैसे बनवाएं आयुष्मान कार्ड?

  • अगर आपको आयुष्मान कार्ड बनवाना है तो आप बिना कहीं जाए अपने घर से आयुष्मान कार्ड बनवा सकते हैं
  • इसके लिए आपको योजना के आधिकरिक पोर्टल pmjay.gov.in पर जाना होता है
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आयुष्मान कार्ड कैसे बनवा सकते हैं? - फोटो : Adobe Stock
  • आप चाहें तो योजना की आधिकारिक एप आयुष्मान एप के जरिए भी आयुष्मान कार्ड के लिए आवेदन कर सकते हैं
  • सबकुछ सही होने पर आपका आयुष्मान कार्ड बन जाता है जिसे आप डाउनलोड कर अपना मुफ्त इलाज करवा सकते हैं


नोट:- आयुष्मान कार्ड पहले से बना होता है उसे डाउनलोड करना होता है। अगर आपका कार्ड पहले से बना नहीं है, तो आप पात्र होने पर इसके लिए आवेदन कर सकते हैं।

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