जानना जरूरी: एटीएम से महीने में कितनी बार निकाल सकते हैं फ्री कैश? यहां जानें नियम

ATM Free Cash Withdrawal Limit: आज के समय में ज्यादातर लोग कैश निकालने के लिए एटीएम का इस्तेमाल करते हैं। कभी घर के खर्च के लिए पैसे चाहिए होते हैं, तो कभी अचानक किसी जरूरी काम के लिए कैश निकालना पड़ता है। ऐसे में कई बार लोग एक महीने में कई बार एटीएम से पैसे निकाल लेते हैं, लेकिन क्या आपको पता है कि बैंक हर महीने एटीएम से पैसे निकालने की एक फ्री लिमिट तय करते हैं?
इस लिमिट के बाद एटीएम से कैश निकालने पर आपके खाते से अतिरिक्त चार्ज कट सकता है। इसलिए एटीएम का इस्तेमाल करने से पहले फ्री ट्रांजैक्शन की सीमा जानना जरूरी हो जाता है। आप अगली स्लाइड्स में इस बारे में जान सकते हैं...
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ATM से फ्री कैश निकालने की लिमिट?
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अपने बैंक के एटीएम से कितनी बार निकाल सकते हैं फ्री पैसे?
- भारतीय रिजर्व बैंक यानी आरबीआई के नियमों के मुताबिक, सेविंग अकाउंट वाले ग्राहकों को अपने बैंक के एटीएम से हर महीने कम से कम 5 फ्री फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन की सुविधा मिलती है
- इसका मतलब है कि आप अपने बैंक के एटीएम से महीने में कम से कम 5 बार बिना अतिरिक्त एटीएम ट्रांजैक्शन चार्ज दिए कैश निकाल सकते हैं
- हालांकि, यह न्यूनतम सीमा है
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ATM से फ्री कैश निकालने की लिमिट?
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- बैंक अपने ग्राहकों को इससे ज्यादा फ्री ट्रांजैक्शन की सुविधा भी दे सकते हैं
- अपने बैंक के एटीएम पर बैलेंस चेक करने और मिनी स्टेटमेंट जैसी नॉन-फाइनेंशियल सेवाएं भी लगभग मुफ्त ही रहती हैं
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ATM से फ्री कैश निकालने की लिमिट?
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दूसरे बैंक के एटीएम से कितनी बार निकाल सकते हैं पैसे?
- अगर आप अपने बैंक के बजाय किसी दूसरे बैंक के एटीएम से पैसे निकालते हैं, तो फ्री ट्रांजैक्शन की सीमा अलग होती है
- नियमों के तहत दूसरे बैंक के एटीएम पर ग्राहकों को शहर के आधार पर फ्री ट्रांजैक्शन मिलते हैं
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ATM से फ्री कैश निकालने की लिमिट?
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- मेट्रो शहरों में महीने में 3 फ्री ट्रांजैक्शन कर सकते हैं
- जबकि, नॉन-मेट्रो शहरों में महीने में 5 फ्री ट्रांजैक्शन कर सकते हैं
- यहां ध्यान देने वाली बात है कि इन ट्रांजैक्शन में कैश निकालना, बैलेंस चेक करना और मिनी स्टेटमेंट जैसी सेवाएं भी शामिल होती हैं