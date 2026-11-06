जानना जरूरी: एटीएम से महीने में कितनी बार निकाल सकते हैं फ्री कैश? यहां जानें नियम

ATM Free Cash Withdrawal Limit: आज के समय में ज्यादातर लोग कैश निकालने के लिए एटीएम का इस्तेमाल करते हैं। कभी घर के खर्च के लिए पैसे चाहिए होते हैं, तो कभी अचानक किसी जरूरी काम के लिए कैश निकालना पड़ता है। ऐसे में कई बार लोग एक महीने में कई बार एटीएम से पैसे निकाल लेते हैं, लेकिन क्या आपको पता है कि बैंक हर महीने एटीएम से पैसे निकालने की एक फ्री लिमिट तय करते हैं?





इस लिमिट के बाद एटीएम से कैश निकालने पर आपके खाते से अतिरिक्त चार्ज कट सकता है। इसलिए एटीएम का इस्तेमाल करने से पहले फ्री ट्रांजैक्शन की सीमा जानना जरूरी हो जाता है। आप अगली स्लाइड्स में इस बारे में जान सकते हैं...