बैंक हॉलिडे: धनतेरस के कारण आज बैंक बंद हैं? ब्रांच जाने से पहले यहां जानें अपने शहर के बैंकों के बारे में

Today Bank Holiday: बैंक से जुड़े अधिकतर कामों के लिए अब बैंक नहीं जाना पड़ता, क्योंकि आप अपने मोबाइल से ही ऑनलाइन बैंकिंग या मोबाइल बैंकिंग के जरिए इन कामों को कर सकते हैं।
हालांकि, कुछ काम अब भी ऐसे हैं जिनके लिए बैंक जाना पड़ता है। इसी क्रम में आज धनतेरस के दिन अगर आप किसी जरूरी काम से बैंक जाने का प्लान कर रहे हैं, तो पहले एक बार ये जरूर चेक कर लें कि आज बैंक खुले हैं या नहीं। तो चलिए जानते हैं आज धनतरेस के दिन कहां बैंक खुले हैं और कहां बंद हैं। आप अगली स्लाइड्स में बैंकों की छुट्टियों के बारे में जान सकते हैं...
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धनतेरस पर बैंक खुले हैं या बंद हैं?
- फोटो : Adobe Stock
क्या आज धनतरेस के दिन बैंक खुले हैं?
- हां, आज बैंक खुले हैं
- आज देशभर के सभी बैंक खुले हुए हैं
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धनतेरस पर बैंक खुले हैं या बंद हैं?
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धनतेरस के दिन बैंकों की छुट्टी नहीं रहता है क्या?
- नहीं, धनतेरस के दिन बैंकों की छुट्टी नहीं रहती है
- फिर चाहे सरकारी बैंक हो या प्राइवेट बैंक
- सभी तरह के बैंक रोजाना की तरह आज खुले हैं
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धनतेरस पर बैंक खुले हैं या बंद हैं?
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क्या कल बैंक खुले हैं?
- हां, कल बैंक खुले हैं
- कल भी रोजाना की तरह ही देश के सभी प्राइवेट और सरकारी बैंक खुले रहेंगे
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धनतेरस पर बैंक खुले हैं या बंद हैं?
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नवंबर में कब-कब बैंक खुले हैं और कब-कब बंद हैं?