बैंक हॉलिडे: धनतेरस के कारण आज बैंक बंद हैं? ब्रांच जाने से पहले यहां जानें अपने शहर के बैंकों के बारे में

Today Bank Holiday: बैंक से जुड़े अधिकतर कामों के लिए अब बैंक नहीं जाना पड़ता, क्योंकि आप अपने मोबाइल से ही ऑनलाइन बैंकिंग या मोबाइल बैंकिंग के जरिए इन कामों को कर सकते हैं।





हालांकि, कुछ काम अब भी ऐसे हैं जिनके लिए बैंक जाना पड़ता है। इसी क्रम में आज धनतेरस के दिन अगर आप किसी जरूरी काम से बैंक जाने का प्लान कर रहे हैं, तो पहले एक बार ये जरूर चेक कर लें कि आज बैंक खुले हैं या नहीं। तो चलिए जानते हैं आज धनतरेस के दिन कहां बैंक खुले हैं और कहां बंद हैं। आप अगली स्लाइड्स में बैंकों की छुट्टियों के बारे में जान सकते हैं...