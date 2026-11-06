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बैंक हॉलिडे: धनतेरस के कारण आज बैंक बंद हैं? ब्रांच जाने से पहले यहां जानें अपने शहर के बैंकों के बारे में

Fri, 06 Nov 2026 07:19 AM IST
प्रकाश चंद जोशी यूटिलिटी डेस्क, अमर उजाला, नई दिल्ली
यूटिलिटी डेस्क, अमर उजाला, नई दिल्ली Published by: प्रकाश चंद जोशी Updated Fri, 06 Nov 2026 07:19 AM IST
सार

  • Dahanteras Bank Holiday: आज देशभर में धनतरेस का पर्व मनाया जा रहा है
  • ऐसे में अगर आपको आज किसी काम से बैंक जाना है, तो पहले ये चेक कर लें कि आपके शहर में आज बैंक खुले हैं या नहीं

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Bank Holiday List November 2026: Are banks closed today for Dhanteras 2026 bank aaj open hain ya closed hain
धनतेरस पर बैंक खुले हैं या बंद हैं? - फोटो : Amar Ujala AI

Today Bank Holiday: बैंक से जुड़े अधिकतर कामों के लिए अब बैंक नहीं जाना पड़ता, क्योंकि आप अपने मोबाइल से ही ऑनलाइन बैंकिंग या मोबाइल बैंकिंग के जरिए इन कामों को कर सकते हैं।



हालांकि, कुछ काम अब भी ऐसे हैं जिनके लिए बैंक जाना पड़ता है। इसी क्रम में आज धनतेरस के दिन अगर आप किसी जरूरी काम से बैंक जाने का प्लान कर रहे हैं, तो पहले एक बार ये जरूर चेक कर लें कि आज बैंक खुले हैं या नहीं। तो चलिए जानते हैं आज धनतरेस के दिन कहां बैंक खुले हैं और कहां बंद हैं। आप अगली स्लाइड्स में बैंकों की छुट्टियों के बारे में जान सकते हैं...
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Bank Holiday List November 2026: Are banks closed today for Dhanteras 2026 bank aaj open hain ya closed hain
धनतेरस पर बैंक खुले हैं या बंद हैं? - फोटो : Adobe Stock

क्या आज धनतरेस के दिन बैंक खुले हैं?

  • हां, आज बैंक खुले हैं
  • आज देशभर के सभी बैंक खुले हुए हैं
Bank Holiday List November 2026: Are banks closed today for Dhanteras 2026 bank aaj open hain ya closed hain
धनतेरस पर बैंक खुले हैं या बंद हैं? - फोटो : Adobe Stock

धनतेरस के दिन बैंकों की छुट्टी नहीं रहता है क्या?

  • नहीं, धनतेरस के दिन बैंकों की छुट्टी नहीं रहती है
  • फिर चाहे सरकारी बैंक हो या प्राइवेट बैंक
  • सभी तरह के बैंक रोजाना की तरह आज खुले हैं
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Bank Holiday List November 2026: Are banks closed today for Dhanteras 2026 bank aaj open hain ya closed hain
धनतेरस पर बैंक खुले हैं या बंद हैं? - फोटो : Adobe Stock

क्या कल बैंक खुले हैं?

  • हां, कल बैंक खुले हैं
  • कल भी रोजाना की तरह ही देश के सभी प्राइवेट और सरकारी बैंक खुले रहेंगे
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Bank Holiday List November 2026: Are banks closed today for Dhanteras 2026 bank aaj open hain ya closed hain
धनतेरस पर बैंक खुले हैं या बंद हैं? - फोटो : Adobe Stock

नवंबर में कब-कब बैंक खुले हैं और कब-कब बंद हैं?

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