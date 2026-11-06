टर्म इंश्योरेंस लेते समय मेडिकल जांच में बीमारी छिपाने पर क्या नुकसान हो सकता है? यहां जानें इससे जुड़ी बातें

Hiding Illness in Term Insurance Loss: आज के समय में अपने परिवार के भविष्य को आर्थिक रूप से सुरक्षित रखने के लिए टर्म इंश्योरेंस लेना हर समझदार व्यक्ति की पहली प्राथमिकता बन गया है। बीमा पॉलिसी लेते समय बीमा कंपनियां आवेदक से उसकी पुरानी बीमारियों और स्वास्थ्य स्थिति के बारे में पूरी जानकारी मांगती हैं और मेडिकल जांच भी करवाती हैं।
मगर कई बार लोग कम प्रीमियम या आसानी से पॉलिसी पास करवाने के चक्कर में अपनी कोई पुरानी बीमारी या धूम्रपान जैसी आदतें छिपा लेते हैं। उन्हें लगता है कि इससे कंपनी को कभी पता नहीं चलेगा, लेकिन यह छोटी सी लापरवाही उनके परिवार के लिए बहुत बड़ी मुसीबत बन सकती है। आइए इस लेख में इसी के बारे में जानते हैं।
2 of 5
इंश्योरेंस क्लेम रिजेक्ट
- फोटो : Adobe Stock
क्लेम क्यों हो सकता है रिजेक्ट?
- टर्म इंश्योरेंस का क्लेम खारिज होने की सबसे बड़ी वजह मेडिकल जांच के दौरान पुरानी बीमारियों को छिपाना होता है।
- अगर बीमा कंपनी को छानबीन के दौरान पता चलता है कि पॉलिसी खरीदते समय किसी भी गंभीर बीमारी या स्वास्थ्य समस्या को छिपाया गया था, तो कंपनी बिना किसी समझौते के क्लेम को पूरी तरह खारिज कर देती है।
3 of 5
इंश्योरेंस क्लेम रिजेक्ट
- फोटो : Adobe Stock
परिवार को क्या नुकसान होता है?
- दुर्भाग्यवश यदि पॉलिसीधारक की मृत्यु हो जाती है और उस समय परिवार को आर्थिक मदद की सबसे ज्यादा और सख्त जरूरत होती है, तो क्लेम रद्द होने के कारण उनके हाथ एक भी पैसा नहीं आता है।
- परिवार को मिलने वाली वित्तीय सुरक्षा पूरी तरह समाप्त हो जाती है और वे अचानक से बहुत बड़े आर्थिक संकट में फंस जाते हैं।
4 of 5
इंश्योरेंस क्लेम रिजेक्ट
- फोटो : Adobe Stock
क्या प्रीमियम का पैसा वापस मिलता है?
- बीमा अनुबंध में धोखाधड़ी या महत्वपूर्ण तथ्य छिपाए जाने का मामला सामने आने पर बीमा कंपनियां क्लेम को पूरी तरह रद्द कर देती हैं।
- नियमों के उल्लंघन की स्थिति में कंपनी द्वारा आज तक जमा किया गया सारा प्रीमियम भी जब्त कर लिया जाता है, जिससे पूरा पैसा डूब जाता है।
5 of 5
इंश्योरेंस क्लेम रिजेक्ट
- फोटो : Adobe Stock
सच्चाई बताना क्यों है जरूरी?
- इसलिए यह बेहद जरूरी है कि बीमा पॉलिसी लेते समय अपनी हर छोटी-बड़ी बीमारी, पुरानी मेडिकल हिस्ट्री और आदतों की जानकारी पूरी ईमानदारी के साथ दी जाए।
- सच बताने से भविष्य में आपके परिवार को किसी भी तरह की कानूनी या आर्थिक परेशानी का सामना नहीं करना पड़ेगा और उनका भविष्य हमेशा पूरी तरह सुरक्षित रहेगा।