किन किसानों के खाते में नहीं आएंगे पीएम किसान के पैसे? सूची से नाम हटने से पहले जान लें जरूरी नियम

PM Kisan E-Kyc Status Check: प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना देश के करोड़ों किसानों के लिए एक बहुत बड़ी आर्थिक सहायता है। इस योजना के तहत सरकार हर साल किसानों के बैंक खाते में 2,000 रुपये की तीन किस्तों में कुल 6,000 रुपये सीधे ट्रांसफर करती है। हालांकि, कई बार कुछ छोटी-छोटी गलतियों या नियमों की अनदेखी के कारण किसानों के खाते में किस्त के पैसे नहीं पहुंच पाते हैं। बता दें कि अब तक इस योजना की 23 किस्तें जारी हो चुकी हैं।





आने वाली 24वीं किस्त का लाभ पाने के लिए किसानों को कुछ जरूरी कागजी औपचारिकताएं समय पर पूरी करनी होती हैं। अगर इनमें से एक भी काम अधूरा रह गया, तो आपके खाते में आने वाले 2,000 रुपये अटक सकते हैं। आइए इस लेख में आसान भाषा में समझते हैं कि किन वजहों से आपकी किस्त रुक सकती है।