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किन किसानों के खाते में नहीं आएंगे पीएम किसान के पैसे? सूची से नाम हटने से पहले जान लें जरूरी नियम

Sun, 11 Oct 2026 08:33 AM IST
Shikhar Baranawal यूटिलिटी डेस्क, अमर उजाला, नई दिल्ली
यूटिलिटी डेस्क, अमर उजाला, नई दिल्ली Published by: Shikhar Baranawal Updated Sun, 11 Oct 2026 08:33 AM IST
सार

PM Kisan 24th Installment Rules: पीएम किसान योजना के तहत हर किसान को साल में 6000 रुपये की आर्थिक सहायता दी जाती है, जो 2000 रुपये तीन किस्तों में दी जाती है। अब तक कुल 23 किस्तें जारी हो चुकी हैं, आइए इस लेख में ये समझते हैं कि 24वीं किस्त में किन किसानों की किस्त अटक सकती है।

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PM Kisan Scheme 24th Installment Rules: Know Who Might Face Delay or Stop in Payment
किसान सम्मान निधि स्टेटस - फोटो : Amar Ujala AI

PM Kisan E-Kyc Status Check: प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना देश के करोड़ों किसानों के लिए एक बहुत बड़ी आर्थिक सहायता है। इस योजना के तहत सरकार हर साल किसानों के बैंक खाते में 2,000 रुपये की तीन किस्तों में कुल 6,000 रुपये सीधे ट्रांसफर करती है। हालांकि, कई बार कुछ छोटी-छोटी गलतियों या नियमों की अनदेखी के कारण किसानों के खाते में किस्त के पैसे नहीं पहुंच पाते हैं। बता दें कि अब तक इस योजना की 23 किस्तें जारी हो चुकी हैं।



आने वाली 24वीं किस्त का लाभ पाने के लिए किसानों को कुछ जरूरी कागजी औपचारिकताएं समय पर पूरी करनी होती हैं। अगर इनमें से एक भी काम अधूरा रह गया, तो आपके खाते में आने वाले 2,000 रुपये अटक सकते हैं। आइए इस लेख में आसान भाषा में समझते हैं कि किन वजहों से आपकी किस्त रुक सकती है।
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PM Kisan Scheme 24th Installment Rules: Know Who Might Face Delay or Stop in Payment
PM Kisan Yojana - फोटो : AdobeStock

ई-केवाईसी न कराने वाले किसानों को झटका

  • पीएम किसान योजना का लाभ पाने के लिए ई-केवाईसी कराना बेहद अनिवार्य कर दिया गया है।
  • जिन किसानों ने अभी तक अपने आधार कार्ड के जरिए ई-केवाईसी की प्रक्रिया पूरी नहीं की है, उनके खाते में 24वीं किस्त का पैसा रोक दिया जाएगा।
  • इसे पीएम किसान पोर्टल के आधिकारिक वेबसाइट से तुरंत पूरा कराया जा सकता है।
PM Kisan Scheme 24th Installment Rules: Know Who Might Face Delay or Stop in Payment
PM Kisan Yojana - फोटो : AdobeStock

भू-सत्यापन अधूरा होने पर रुकेगा पैसा

  • सरकार ने फर्जीवाड़ा रोकने के लिए जमीन का भौतिक सत्यापन लैंड सीडिंग अनिवार्य कर दिया है।
  • अगर आपके पीएम किसान अकाउंट में लैंड सीडिंग 'नो' दिखाई दे रहा है, तो आपकी किस्त अटक जाएगी।
  • इसके लिए आपको अपने नजदीकी कृषि विभाग या लेखपाल से संपर्क करके इसे 'यस' करवाना होगा।
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PM Kisan Scheme 24th Installment Rules: Know Who Might Face Delay or Stop in Payment
PM Kisan Yojana - फोटो : AdobeStock

बैंक खाते का आधार से लिंक न होना

  • पीएम किसान का पैसा सीधे डीबीटी के माध्यम से आधार से जुड़े बैंक खाते में भेजा जाता है।
  • अगर आपका बैंक खाता आपके आधार कार्ड से लिंक नहीं है या एनपीसीआई मैपिंग सक्रिय नहीं है, तो ट्रांसफर फेल हो जाएगा और आपकी 24वीं किस्त जारी नहीं की जाएगी।
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PM Kisan Yojana - फोटो : AdobeStock
आवेदन में नाम या बैंक विवरण गलत होना
  • कई बार आवेदन फॉर्म भरते समय किसान के नाम की स्पेलिंग, आधार नंबर या बैंक अकाउंट नंबर में कोई गलती रह जाती है।
  • पीएम किसान पोर्टल पर दर्ज जानकारी और आपके आधार की जानकारी का आपस में मेल खाना जरूरी है, वरना सिस्टम से सत्यापन रिजेक्ट हो जाता है और किस्त रुक जाती है।
  • इनमें से अगर आपकी भी कोई एक गलती या कमी रह गई है, तो समय रहते इसे ठीक करा लें, ताकि सरकार जब 24वीं किस्त जारी करे तो आपके खाते में 2,000 रुपये आसानी से आ जाएं।
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