Blanket Drying Rules Before Winter: सर्दियों का मौसम आते ही घरों में रजाई-कंबल निकालने और धोने का काम तेजी से शुरू हो जाता है, लेकिन मोटे व भारी कंबल सुखाना कई लोगों के लिए बड़ी सिरदर्दी बन जाता है। अगर कंबल अंदर से हल्का भी नम रह जाए, तो उसमें उमस, बदबू या फफूंदी लगने का खतरा बढ़ जाता है और कपड़े का आकार भी खराब हो सकता है।
कम धूप, सर्द हवा या सीमित जगह के बावजूद सही तरीके अपनाकर कंबल को कम समय में सुरक्षित ढंग से सुखाया जा सकता है। आइए इस लेख में इसी के बारे जानते हैं कि धुले कंबल सुखाते समय किन बातों का ध्यान रखना चाहिए।
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धोने के बाद पानी कैसे निकालें?
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धोने के बाद पानी कैसे निकालें?
- कंबल को निचोड़ने या मरोड़ने के बजाय हल्के हाथ से दबाकर अतिरिक्त पानी निकालें।
- ज्यादा मरोड़ने से कंबल के रेशे ढीले पड़ सकते हैं और उसका आकार बिगड़ सकता है।
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कैसे फैलाएं कि जल्दी सूखे?
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कैसे फैलाएं कि जल्दी सूखे?
- कंबल को एक रस्सी पर लटकाने के बजाय दो समानांतर रस्सियों या चौड़ी जगह पर फैलाएं।
- इससे हवा दोनों तरफ से गुजरती है और भारी हिस्सा जल्दी सूखता है।
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Blanket Washing
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धूप कम हो तो क्या करें?
- धूप हल्की हो या कमरा बंद हो, तो कंबल को पंखे या हल्की हवा के सामने रखें।
- बीच-बीच में इसे पलटते रहें ताकि अंदरूनी नमी भी बाहर निकल सके।
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उठाने से पहले क्या जांचें?
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उठाने से पहले क्या जांचें?
- कंबल को अलमारी या संदूक में रखने से पहले मोटे किनारों और कोनों को छूकर जरूर देखें।
- हल्की सीलन भी रह जाए तो बदबू और फफूंदी की दिक्कत फिर से हो सकती है।