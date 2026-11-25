Blanket Drying Rules Before Winter: सर्दियों का मौसम आते ही घरों में रजाई-कंबल निकालने और धोने का काम तेजी से शुरू हो जाता है, लेकिन मोटे व भारी कंबल सुखाना कई लोगों के लिए बड़ी सिरदर्दी बन जाता है। अगर कंबल अंदर से हल्का भी नम रह जाए, तो उसमें उमस, बदबू या फफूंदी लगने का खतरा बढ़ जाता है और कपड़े का आकार भी खराब हो सकता है।





कम धूप, सर्द हवा या सीमित जगह के बावजूद सही तरीके अपनाकर कंबल को कम समय में सुरक्षित ढंग से सुखाया जा सकता है। आइए इस लेख में इसी के बारे जानते हैं कि धुले कंबल सुखाते समय किन बातों का ध्यान रखना चाहिए।