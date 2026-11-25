E challan message fraud India: जैसे जैसे आधुनिकता बढ़ती जा रही है वैसे ही जालसाजों के फ्रॉड करने तरीके भी बदलते जा रहे हैं। इन दिनों मोबाइल पर चालान कटने के फर्जी मैसेज भेजकर लोगों से ठगी करने के मामले तेजी से बढ़ रहे हैं। इस नए तरीके के स्कैम में जालसाज आपके वाहन नंबर के नाम पर डराने वाला संदेश भेजते हैं जो सरकारी मैसेज से काफी मिलता जुलता होता है। इस मैसेज में वे तुरंत भुगतान करने के लिए एक लिंक भी देते हैं।
अब देखा जाए तो यहां दो बड़े खतरे छिपे होते हैं। पहला खतरा यह है कि आप नकली वेबसाइट पर जाकर अपने पैसे गलत जगह पर जमा करते हैं जो सीधे जालसाज के खाते में जाता है। लेकिन दूसरा खतरा ज्यादा गंभीर है इसमें संदिग्ध लिंक पर क्लिक करते ही फोन में खतरनाक फाइल या एक्सेस के जरिए जालसाज आपके बैंक खाते तक पहुंचकर पूरी रकम उड़ा सकता है। इसलिए किसी भी अनजान लिंक पर क्लिक करने से पहले सावधान रहना बेहद जरूरी है। आइए इस लेख में इसके बचाव के तरीके समझते हैं।
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फर्जी चालान मैसेज कैसे पहचानें?
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फर्जी चालान मैसेज कैसे पहचानें?
- सरकारी मैसेज कभी भी सामान्य नंबरों से नहीं आता है। ये मैजेस आपको एक खास कोड वाले अंग्रजी अक्षरों में होता है, जो सरकार भेजती है।
- मगर जालसाज जो मैसेज भेजते हैं वो साधारण 10 अंकों का नंबर होता है।
- इसलिए कभी भी आपके नंबर पर अगर 10 अंकों के नंबर से चालान का मैसेज आता है, तो तुरंत समझ जाइए कि ये फर्जी मैजेस है।
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लिंक पर क्लिक करने से क्या खतरा?
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लिंक पर क्लिक करने से क्या खतरा?
- संदिग्ध लिंक खोलने पर नकली पेमेंट पेज खुल सकता है या फोन की सुरक्षा में सेंध लग सकती है।
- इससे बैंक विवरण, ओटीपी या यूपीआई पिन चोरी होने का बड़ा जोखिम रहता है।
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असली चालान कहां और कैसे जांचें?
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असली चालान कहां और कैसे जांचें?
- चालान की सच्चाई जांचने के लिए परिवहन विभाग की आधिकारिक वेबसाइट या संबंधित राज्य के ट्रैफिक पोर्टल पर वाहन नंबर डालें।
- सही विवरण दिखने पर ही सुरक्षित माध्यम से भुगतान करें।
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धोखाधड़ी होने पर क्या कदम उठाएं?
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धोखाधड़ी होने पर क्या कदम उठाएं?
- अगर गलती से लिंक खुल जाए या पैसे कट जाएं तो तुरंत बैंक कार्ड ब्लॉक करें और खाते की जांच करें।
- साइबर हेल्पलाइन नंबर 1930 या राष्ट्रीय साइबर पोर्टल पर तुरंत शिकायत दर्ज कराएं।