E challan message fraud India: जैसे जैसे आधुनिकता बढ़ती जा रही है वैसे ही जालसाजों के फ्रॉड करने तरीके भी बदलते जा रहे हैं। इन दिनों मोबाइल पर चालान कटने के फर्जी मैसेज भेजकर लोगों से ठगी करने के मामले तेजी से बढ़ रहे हैं। इस नए तरीके के स्कैम में जालसाज आपके वाहन नंबर के नाम पर डराने वाला संदेश भेजते हैं जो सरकारी मैसेज से काफी मिलता जुलता होता है। इस मैसेज में वे तुरंत भुगतान करने के लिए एक लिंक भी देते हैं।





अब देखा जाए तो यहां दो बड़े खतरे छिपे होते हैं। पहला खतरा यह है कि आप नकली वेबसाइट पर जाकर अपने पैसे गलत जगह पर जमा करते हैं जो सीधे जालसाज के खाते में जाता है। लेकिन दूसरा खतरा ज्यादा गंभीर है इसमें संदिग्ध लिंक पर क्लिक करते ही फोन में खतरनाक फाइल या एक्सेस के जरिए जालसाज आपके बैंक खाते तक पहुंचकर पूरी रकम उड़ा सकता है। इसलिए किसी भी अनजान लिंक पर क्लिक करने से पहले सावधान रहना बेहद जरूरी है। आइए इस लेख में इसके बचाव के तरीके समझते हैं।