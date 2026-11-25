Protect Furniture From Termites India: घर के कीमती लकड़ी के फर्नीचर, दरवाजों और अलमारियों में दीमक लग जाना एक बड़ी परेशानी है जिसे अक्सर लोग नजरअंदाज कर देते हैं। ऐसा होने के पीछे कई कारण हो सकते हैं, जिसमें सबसे मुख्य कारण लकड़ी का नमी से संपर्क होना होता है। ये समझना जरूरी है कि नमी और अंधेरे वाली जगहों पर दीमक तेजी से पनपती है और अंदर ही अंदर लकड़ी को खोखला कर देती है, जिससे कई बार नुकसान का पता देर से चलता है।





अगर शुरुआत में ही फर्नीचर में दीमक से निपटने का सही तरीका अपना लिया जाए तो कीमती से कीमती फर्नीचर को के उम्र को कई गुना बढ़ाया जा सकता है। घरेलू उपायों से लेकर पेशेवर देखभाल तक कई ऐसे आसान तरीके मौजूद हैं, जिन्हें अपनाकर दीमक की समस्या पर काबू पाया जा सकता है। आइए इस लेख में इसी के बारे में विस्तार से समझते हैं।