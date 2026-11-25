Protect Furniture From Termites India: घर के कीमती लकड़ी के फर्नीचर, दरवाजों और अलमारियों में दीमक लग जाना एक बड़ी परेशानी है जिसे अक्सर लोग नजरअंदाज कर देते हैं। ऐसा होने के पीछे कई कारण हो सकते हैं, जिसमें सबसे मुख्य कारण लकड़ी का नमी से संपर्क होना होता है। ये समझना जरूरी है कि नमी और अंधेरे वाली जगहों पर दीमक तेजी से पनपती है और अंदर ही अंदर लकड़ी को खोखला कर देती है, जिससे कई बार नुकसान का पता देर से चलता है।
अगर शुरुआत में ही फर्नीचर में दीमक से निपटने का सही तरीका अपना लिया जाए तो कीमती से कीमती फर्नीचर को के उम्र को कई गुना बढ़ाया जा सकता है। घरेलू उपायों से लेकर पेशेवर देखभाल तक कई ऐसे आसान तरीके मौजूद हैं, जिन्हें अपनाकर दीमक की समस्या पर काबू पाया जा सकता है। आइए इस लेख में इसी के बारे में विस्तार से समझते हैं।
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फर्नीचर को दीमक से कैसे बचाएं
- फोटो : Adobe Stock
नमी कैसे दूर रखें?
- दीमक को पनपने के लिए नमी सबसे ज्यादा जरूरी होती है, इसलिए फर्नीचर के आसपास पानी रिसने या सीलन न रहने दें।
- कमरों में नियमित हवा और धूप आने दें ताकि दीवारें व लकड़ी सूखी रहें।
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फर्नीचर को दीमक से कैसे बचाएं
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फर्नीचर को धूप दिखाना क्यों जरूरी?
- छोटे फर्नीचर या लकड़ी के सामान को समय-समय पर तेज धूप में रखना दीमक भगाने में मदद करता है।
- सीधी धूप और गर्मी दीमक के पनपने के माहौल को कमजोर बनाती है।
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फर्नीचर को दीमक से कैसे बचाएं
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नीम और लौंग का उपाय समझें
- नीम का तेल या नीम की पत्तियों का अर्क लकड़ी की सतह पर लगाने से दीमक दूर रहती है।
- लौंग का तेल या इसका धुआं भी प्रभावित जगहों के आसपास दीमक को रोकने में सहायक माना जाता है।
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कब लें विशेषज्ञ की मदद?
- अगर दीमक बड़े हिस्से या दीवारों तक फैल चुकी है, तो देरी किए बिना पेस्ट कंट्रोल विशेषज्ञ से संपर्क करें।
- सही दवा और नियमित जांच से भविष्य में दोबारा दीमक लगने का खतरा कम किया जा सकता है।