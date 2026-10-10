अटल पेंशन योजना में कितने रुपये मिलते हैं और किसे मिलते हैं? अप्लाई करने से पहले यहां जानें

Atal Pension Yojana: लोग अपनी आज की जरूरतों को पूरा करने के लिए काम करते हैं और फिर अपनी आजीविका चलाते हैं। साथ ही लोग अपने बुढ़ापे के लिए बचत भी करते हैं, लेकिन कई लोग इस कंफ्यूजन में होते हैं कि वे कहां सुरक्षित निवेश करें।





ऐसे में अगर आप भी छोटा-छोटा निवेश कर 60 साल की उम्र के बाद हर महीने 5000 रुपये तक की पेंशन चाहते हैं, तो आप इस योजना से जुड़ सकते हैं। चलिए जानते हैं अटल पेंशन योजना के बारे में और इस योजना की पात्रता से लेकर इस योजना के तहत मिलने वाले लाभों के बारे में। आप आगे अटल पेंशन योजना के बारे में जान सकते हैं...