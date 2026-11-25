How To Cancel UPI Autopay?: आजकल एप्स, वेबसाइट्स और डिजिटल सेवाओं के फ्री ट्रायल या छोटे सब्सक्रिप्शन के चक्कर में लोगों के खाते से हर महीने अपने आप पैसे कट जाते हैं। कई बार हमें याद भी नहीं रहता कि हमने किस सेवा के लिए ऑटो-डेबिट या ऑटो-पे अनुमति दी थी, और बिल या बैंक स्टेटमेंट देखने पर इस खर्च का पता चलता है।
नियमित रूप से होने वाली ये छोटी-छोटी कटौतियां मिलकर पूरे महीने का बजट बिगाड़ सकती हैं और बचत को नुकसान पहुंचाती हैं। अच्छी बात यह है कि यूपीआई ऐप, कार्ड सेटिंग्स और नेट बैंकिंग के जरिए इन्हें आसानी से रोका जा सकता है। आइए आम बोलचाल की सरल भाषा में इसे बंद करने का सीधा तरीका समझते हैं।
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यूपीआई ऑटो-पे कैसे बंद करें?
- फोटो : AI
यूपीआई ऑटो-पे कैसे बंद करें?
- अपना यूपीआई एप खोलें और प्रोफाइल या पेमेंट सेटिंग्स में जाकर ऑटो-पे या मैंडेट सेक्शन चुनें।
- यहां जिस सेवा का भुगतान रोकना है, उस पर क्लिक करके रिवोक या कैंसिल का विकल्प दबा दें।
कार्ड ऑटो-डेबिट कैसे रोकें?
- बैंक के मोबाइल एप या नेट बैंकिंग में लॉगिन करें और कार्ड मैनेजमेंट या ई-मैंडेट विकल्प पर जाएं।
- यहां रिकरिंग पेमेंट या ऑटो-डेबिट को ऑफ कर दें ताकि कार्ड से अपने आप रकम न कटे।
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एप सब्सक्रिप्शन कहां से हटाएं?
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एप सब्सक्रिप्शन कहां से हटाएं?
- फोन के एप स्टोर या प्ले स्टोर में जाकर प्रोफाइल आइकन पर टैप करें और सब्सक्रिप्शन सेक्शन खोलें।
- जिस एप की सेवा नहीं चाहिए, उसे चुनकर कैंसिल सब्सक्रिप्शन पर क्लिक कर दें।
बैंक स्टेटमेंट कब जांचें?
- हर महीने के अंत में अपना बैंक स्टेटमेंट और यूपीआई हिस्ट्री जरूर देखें ताकि किसी अनजान कटौती का तुरंत पता चल सके।
- संदिग्ध या बेवजह कटौती दिखने पर तुरंत संबंधित एप या बैंक से संपर्क करें।