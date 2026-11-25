How To Cancel UPI Autopay?: आजकल एप्स, वेबसाइट्स और डिजिटल सेवाओं के फ्री ट्रायल या छोटे सब्सक्रिप्शन के चक्कर में लोगों के खाते से हर महीने अपने आप पैसे कट जाते हैं। कई बार हमें याद भी नहीं रहता कि हमने किस सेवा के लिए ऑटो-डेबिट या ऑटो-पे अनुमति दी थी, और बिल या बैंक स्टेटमेंट देखने पर इस खर्च का पता चलता है।





नियमित रूप से होने वाली ये छोटी-छोटी कटौतियां मिलकर पूरे महीने का बजट बिगाड़ सकती हैं और बचत को नुकसान पहुंचाती हैं। अच्छी बात यह है कि यूपीआई ऐप, कार्ड सेटिंग्स और नेट बैंकिंग के जरिए इन्हें आसानी से रोका जा सकता है। आइए आम बोलचाल की सरल भाषा में इसे बंद करने का सीधा तरीका समझते हैं।