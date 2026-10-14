पीएम किसान 24वीं किस्त: किसानों के खाते में कब आएंगे 2-2 हजार रुपये? किस्त चाहिए तो तुरंत करवा लें ये 3 काम

PM Kisan Yojana: भारत सरकार कई ऐसी योजनाएं चलाती है जिनके तहत लाभार्थियों को सीधे उनके बैंक खाते में आर्थिक मदद दी जाती है। जैसे- प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना को ही ले लीजिए। दरअसल, देश के करोड़ों पात्र किसान प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना की अगली किस्त का इंतजार कर रहे हैं।





खेती-किसानी से जुड़े खर्चों के बीच किसानों के लिए मिलने वाली 2000 रुपये की आर्थिक सहायता काफी जरूरी हो जाती है। ऐसे में सवाल है कि पीएम किसान योजना की 24वीं किस्त आखिर कब जारी होगी और किन किसानों के खाते में पैसे आएंगे? चलिए जानते हैं इस बारे में। आप आगे जान सकते हैं कि 24वीं किस्त कब आ सकती है और किसानों को किस्त का लाभ लेने के लिए कौन से 3 काम करवाने जरूरी होते हैं...