घर में चूहों ने मचा रखा है आतंक? बिना मारे भगाने के ये 4 तरीके आ सकते हैं काम

घर में अचानक चूहा दिखाई दे जाए, तो कई लोग उसे भगाने के लिए तरह-तरह के घरेलू नुस्खे आजमाने लगते हैं। किचन, स्टोर रूम और अलमारी के आसपास चूहे मिलना न केवल परेशानी बढ़ाता है, बल्कि साफ-सफाई के लिहाज से भी चिंता का विषय है। चूहे खाने की चीजों में मुंह डालकर उन्हें गंदा तो करते ही हैं। इसके अलावा, वे बिजली के तारों, कागजों, कपड़ों और फर्नीचर को भी कुतर सकते हैं।





ऐसे में सवाल उठता है कि चूहों को घर से दूर रखने के लिए क्या किया जाए? आप चाहें तो कुछ आसान घरेलू उपायों और सही सावधानियों की मदद से चूहों को घर में आने से रोक सकते हैं। चलिए जानते हैं इन तरीकों के बारे में। आप आगे चूहों को घर से भगाने के तरीकों के बारे में जान सकते हैं...