पीएम किसान योजना: किसानों के खाते में कब आएगी 24वीं किस्त? चेक करें क्या आपको मिलेगी या नहीं

PM Kisan Yojana 24 Kist Date: प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना के जरिए देश के करोड़ों किसान परिवारों को आर्थिक मदद दी जाती है। केंद्र सरकार इस योजना के तहत पात्र किसानों को साल में तीन बार 2-2 हजार रुपये की सहायता राशि देती है।





ऐसे में अब किसानों की नजर योजना की 24वीं किस्त पर है। कई किसान जानना चाहते हैं कि उनके खाते में 24वीं किस्त के 2000 रुपये कब आएंगे और उन्हें इस बार योजना का लाभ मिलेगा या नहीं? तो चलिए बिना देरी के जानने की कोशिश करते हैं कि 24वीं किस्त कब रिलीज हो सकती है। योजना से जुड़े किसान आगे इस बारे में जान सकते हैं...