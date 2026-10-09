पीएम किसान योजना से जुड़े किसान सावधान: भूलकर न करें ये 4 गलतियां, वरना अटक सकती है 24वीं किस्त

PM Kisan Samman Nidhi Yojana: प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना के तहत मिलने वाली आर्थिक सहायता किसानों के लिए काफी उपयोगी है। इस योजना से पात्र किसानों को खेती-किसानी से जुड़ी जरूरतें पूरी करने में मदद मिलती है। वहीं, इस बार योजना की 24वीं किस्त जारी होनी है। ऐसे में किस्त का लाभ लेने के लिए कुछ कामों को पूरा करना भी जरूरी है।





वहीं, अगर पीएम किसान योजना से जुड़े किसान इन कामों को नहीं करवाते हैं या कोई भी काम अधूरा रह जाता है आदि। तो ऐसे में किसान किस्त के लाभ से वंचित रह सकते हैं। इसलिए जरूरी हो जाता है कि आप चेक करें कि ये काम क्या हैं और किन्हें इनको पूरा करवाना है। चलिए जानते हैं आगे इस बारे में। किसान अगली स्लाइड्स में जान सकते हैं उन्हें किस्त के लिए कौन से काम करवाने हैं...