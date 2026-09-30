फोन चोरी होते ही सबसे पहले करें ये काम, वरना यूपीआई और व्हाट्सएप का हो सकता है गलत इस्तेमाल

1 of 5 फोन चोरी होते ही ये गलती न करें - फोटो : एआई







Link Copied



सफर के दौरान फोन चोरी होना किसी के लिए भी बड़ी परेशानी बन सकता है। फोन में सिर्फ फोटो और कॉन्टैक्ट ही नहीं होते, बल्कि बैंकिंग, यूपीआई, व्हाट्सएप और कई जरूरी अकाउंट भी लॉगिन रहते हैं। ऐसे में फोन चोरी होने के बाद घर पहुंचने का इंतजार करना भारी पड़ सकता है। अगर आपके साथ कभी ऐसी स्थिति हो जाए तो कुछ काम तुरंत करने चाहिए। तो आइए जानते हैं कि ऐसे समय में क्या करना चाहिए।

2 of 5 SIM CARD HOME delivery - फोटो : BSNL

सबसे पहले सिम को बंद कराएं

फोन चोरी होने के बाद सबसे पहले अपने मोबाइल ऑपरेटर को कॉल करके सिम को बंद करवाएं। इससे चोरी हुए फोन में आपके नंबर से कॉल, एसएमएस और ओटीपी का इस्तेमाल होने का खतरा कम होता है। इसके बाद उसी नंबर का डुप्लीकेट सिम लिया जा सकता है।

3 of 5 UPI - फोटो : AdobeStock

यूपीआई को तुरंत सुरक्षित करें

फोन में कोई यूपीआई एप चल रहा था तो बैंक या संबंधित यूपीआई ऐप के कस्टमर सपोर्ट से संपर्क करें। उन्हें फोन चोरी होने की जानकारी दें और जरूरत पड़ने पर यूपीआई सेवा को ब्लॉक करवाएं। अगर फोन में बैंकिंग ऐप भी था तो अपने बैंक को भी तुरंत सूचना दें। किसी दूसरे फोन से अपने बैंक अकाउंट की गतिविधियां भी चेक करते रहें। ध्यान रखें कि किसी अनजान व्यक्ति को फोन चोरी होने के बाद भी यूपीआई पिन, एटीएम पिन, पासवर्ड या ओटीपी बिल्कुल न बताएं।

विज्ञापन विज्ञापन

4 of 5 WhatsApp - फोटो : Adobe stock

व्हाट्सएप को दूसरे फोन में चलाएं

अगर आपका सिम आपके पास नहीं है तो पहले उसी नंबर का नया सिम लेना जरूरी है। इसके बाद नए फोन में व्हाट्सएप इंस्टॉल करके उसी नंबर से लॉगिन किया जा सकता है। ओटीपी डालकर नए फोन में अकाउंट एक्टिवेट करने पर पुराने फोन में चल रहा व्हाट्सएप अकाउंट लॉगआउट हो जाता है। अगर चोरी हुए फोन में कोई जरूरी या निजी जानकारी थी तो अपने व्हाट्सएप अकाउंट की सुरक्षा को लेकर तुरंत कदम उठाएं और जरूरत पड़ने पर व्हाट्सएप सपोर्ट से संपर्क करें।

विज्ञापन