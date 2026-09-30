छोटे बिजनेस में सामान उधार देती हैं? ग्राहक का हिसाब भूलने से बचने के लिए ये तरीका अपनाएं

1 of 5 छोटे बिजनेस में उधार देती हैं? - फोटो : एआई







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छोटे बिजनेस में ग्राहक को उधार सामान देना कई बार जरूरी हो जाता है। खासकर जब ग्राहक पुराना हो और उस पर भरोसा हो। लेकिन परेशानी तब होती है जब एक ही समय पर कई लोगों को सामान उधार दिया गया हो। किसने कब सामान लिया, कितने रुपये का लिया और पैसे कब देने हैं, यह याद रखना मुश्किल हो सकता है। ऐसे में शुरुआत से ही उधार का हिसाब लिखकर रखना बेहतर तरीका है। तो आज की खबर में हम आपको इसी के बारे में विस्तार से बताने जा रहे हैं। आइए जानते हैं।

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पूरा हिसाब रखें

सबसे आसान तरीका है कि हर ग्राहक का अलग हिसाब रखें। इसके लिए एक छोटी डायरी या नोटबुक रख सकती हैं। ग्राहक का नाम लिखने के बाद सामान देने की तारीख, सामान का नाम और कुल रकम दर्ज कर दें। अगर ग्राहक ने कुछ पैसे उसी समय दे दिए हैं तो वह रकम भी साथ में लिखें। इससे बाद में बकाया रकम निकालने में परेशानी नहीं होगी।

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भुगतान मिलने की तारीख को करें नोट

अगर आप फोन पर हिसाब रखना चाहती हैं तो मोबाइल के नोट्स में भी अलग-अलग ग्राहक के नाम से हिसाब बनाया जा सकता है। इसमें हर बार नया सामान देने पर तारीख और रकम जोड़ती जाएं। भुगतान मिलने पर उसी जगह यह भी लिख दें कि कितने पैसे मिल गए हैं। इससे पुराना हिसाब बार-बार याद करने की जरूरत नहीं पड़ेगी।

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उधार देने के बाद दर्ज करें हिसाब

एक और जरूरी बात है कि सामान उधार देने के तुरंत बाद हिसाब दर्ज करें। यह सोचकर न छोड़ें कि बाद में लिख लेंगे। बाद में काम बढ़ने पर रकम या सामान भूलने की संभावना रहती है। इसी तरह ग्राहक से पैसे मिलने पर भी तुरंत हिसाब अपडेट करें। अगर उधार की रकम ज्यादा है तो ग्राहक को मैसेज के जरिए भी जानकारी भेज सकती हैं। उदाहरण के लिए, सामान की कुल रकम और बची हुई रकम लिखकर भेज दें। इससे दोनों के पास हिसाब रहेगा और बाद में किसी तरह की गलतफहमी की गुंजाइश कम होगी।

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