गलत चालान को वर्चुअल कोर्ट में चुनौती देने की क्या है पूरी प्रक्रिया? जानें नियम

Challenge Wrong Traffic Challan: आजकल ट्रैफिक नियमों के उल्लंघन पर ऑटोमैटिक कैमरों और ई-चालान सिस्टम के जरिए तुरंत चालान कट जाता है। हालांकि, कई बार सिस्टम की गलती, कैमरे की खराबी या किसी दूसरे वाहन का नंबर गलत दर्ज होने की वजह से निर्दोष चालकों का भी गलत चालान कट जाता है। अगर आपके साथ भी ऐसा हुआ है, तो आपको घबराने या बिना वजह जुर्माना भरने की जरूरत नहीं है।





सरकार ने इसके लिए वर्चुअल कोर्ट्स की सुविधा दी है, जहां आप घर बैठे ऑनलाइन ही अपने चालान को चुनौती दे सकते हैं। आइए इस लेख में समझते हैं कि वर्चुअल कोर्ट में चालान को चुनौती देने की पूरी प्रक्रिया क्या है और इसके मुख्य नियम क्या हैं।