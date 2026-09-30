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Hindi News ›   Photo Gallery ›   Utility ›   How to Challenge Your Wrong Traffic Challan in Virtual Court? Step-by-Step Guide and Rules

गलत चालान को वर्चुअल कोर्ट में चुनौती देने की क्या है पूरी प्रक्रिया? जानें नियम

Wed, 30 Sep 2026 04:19 PM IST
Shikhar Baranawal यूटिलिटी डेस्क, अमर उजाला, नई दिल्ली
यूटिलिटी डेस्क, अमर उजाला, नई दिल्ली Published by: Shikhar Baranawal Updated Wed, 30 Sep 2026 04:19 PM IST
सार

Virtual Court Process: कई बार ऐसा होता है कि कुछ लोगों का गलत चालान कट जाता है और वो परेशान होकर उसका भी पैसा भरते हैं। मगर आपको बता दें कि अगर आपकी गलती नहीं है तो आप उस चालान को चैलेंज करके कैंसिल करा सकते हैं। आइए इस लेख में इसी के बारे में समझते हैं।

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How to Challenge Your Wrong Traffic Challan in Virtual Court? Step-by-Step Guide and Rules
गलत चालान चुनौती - फोटो : AI

Challenge Wrong Traffic Challan: आजकल ट्रैफिक नियमों के उल्लंघन पर ऑटोमैटिक कैमरों और ई-चालान सिस्टम के जरिए तुरंत चालान कट जाता है। हालांकि, कई बार सिस्टम की गलती, कैमरे की खराबी या किसी दूसरे वाहन का नंबर गलत दर्ज होने की वजह से निर्दोष चालकों का भी गलत चालान कट जाता है। अगर आपके साथ भी ऐसा हुआ है, तो आपको घबराने या बिना वजह जुर्माना भरने की जरूरत नहीं है।



सरकार ने इसके लिए वर्चुअल कोर्ट्स की सुविधा दी है, जहां आप घर बैठे ऑनलाइन ही अपने चालान को चुनौती दे सकते हैं। आइए इस लेख में समझते हैं कि वर्चुअल कोर्ट में चालान को चुनौती देने की पूरी प्रक्रिया क्या है और इसके मुख्य नियम क्या हैं।
How to Challenge Your Wrong Traffic Challan in Virtual Court? Step-by-Step Guide and Rules
ट्रैफिक नियम - फोटो : Adobe Stock

ई-कोर्ट्स वर्चुअल कोर्ट पोर्टल पर करें लॉग-इन

  • चालान को चुनौती देने के लिए सबसे पहले आधिकारिक ई-कोर्ट्स वर्चुअल कोर्ट वेबसाइट पर जाएं और अपना राज्य चुनें।
  • इसके बाद अपना चालान नंबर, गाड़ी का नंबर या नोटिस नंबर दर्ज करें।
  • आपके मोबाइल पर आए ओटीपी को दर्ज करके लॉग-इन करें, जिसके बाद स्क्रीन पर आपके चालान की पूरी जानकारी दिखेगी।
How to Challenge Your Wrong Traffic Challan in Virtual Court? Step-by-Step Guide and Rules
ऑनलाइन चुनौती देने के लिए चुनें ये विकल्प (प्रतीकात्मक तस्वीर) - फोटो : Adobe Stock

ऑनलाइन चुनौती देने के लिए चुनें ये विकल्प

  • चालान का विवरण सामने आने पर जुर्माना भरने यानी 'Plead Guilty' के बजाय 'Contest' या 'Not Guilty' विकल्प पर क्लिक करें।
  • इस विकल्प को चुनते ही आपका मामला ऑनलाइन जुर्माने से हटकर आगे की कानूनी सुनवाई के लिए संबंधित अदालत में स्थानांतरित कर दिया जाता है।
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How to Challenge Your Wrong Traffic Challan in Virtual Court? Step-by-Step Guide and Rules
ट्रैफिक नियम - फोटो : Adobe Stock

ऑनलाइन सुनवाई में शामिल होने का सही तरीका

  • मामला ट्रांसफर होने के बाद पोर्टल पर आपको सुनवाई की तारीख और जज का नाम आवंटित होता है।
  • तय तारीख पर सुबह 10 बजे आधिकारिक वेबसाइट से जज की मीटिंग का लिंक निकालें।
  • उस लिंक के जरिए ऑनलाइन जुड़कर आप सीधे जज के सामने अपनी बात और पक्ष रख सकते हैं।
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How to Challenge Your Wrong Traffic Challan in Virtual Court? Step-by-Step Guide and Rules
चालान को चुनौती देते समय ध्यान रखें ये बातें (प्रतीकात्मक तस्वीर) - फोटो : Freepik
चालान को चुनौती देते समय ध्यान रखें ये बातें
  • गलत चालान को तभी चुनौती दें जब आपके पास गलत कैमरा फोटो, गाड़ी का गलत नंबर या अन्य ठोस सबूत मौजूद हों।
  • चुनौती दर्ज करने के बाद आपको पोर्टल पर डिजिटल समन मिलता है।
  • अगर आपका सबूत सही साबित होता है, तो जज आपका चालान पूरी तरह से माफ कर सकते हैं।
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