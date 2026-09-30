ट्रेन कैंसिल होने पर क्या 60 रुपये काटकर मिलता है रिफंड? जानें नियम

Train Cancellation Refund Rules: भारतीय रेलवे से हर दिन लाखों लोग यात्रा करते हैं, लेकिन कई बार मौसम की खराबी, दुर्घटना या तकनीकी कारणों से रेलवे को ट्रेनें कैंसिल करनी पड़ती हैं। ऐसी स्थिति में यात्रियों के मन में सबसे बड़ा सवाल यह उठता है कि क्या टिकट का पूरा पैसा वापस मिलेगा या फिर रेलवे 60 रुपये का क्लर्कलेज शुल्क काटकर बाकी पैसा लौटाएगा।
अक्सर लोग ऑनलाइन और काउंटर टिकट के नियमों को लेकर उलझन में रहते हैं। आपको बता दें कि अगर रेलवे खुद आपकी ट्रेन कैंसिल करती है, तो नियमों के तहत यात्रियों को पूरा का पूरा रिफंड देना होता है। आइए इस लेख में इसी के बारे में विस्तार से समझते हैं।
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Indian Railways
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ट्रेन कैंसिल होने पर नहीं कटता 60 रुपये चार्ज
- जब रेलवे की तरफ से ट्रेन को कैंसिल किया जाता है, तो किसी भी श्रेणी के टिकट पर 60 रुपये का क्लर्कलेज चार्ज नहीं काटा जाता है।
- इस स्थिति में रेलवे यात्री को 100% यानी पूरा किराया वापस करता है।
- यह नियम ई-टिकट और काउंटर टिकट दोनों पर लागू होता है।
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ऑनलाइन ई-टिकट का रिफंड कैसे मिलता है
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ऑनलाइन ई-टिकट का रिफंड कैसे मिलता है
- अगर आपने आईआरसीटीसी की वेबसाइट या एप से ऑनलाइन ई-टिकट बुक किया है और ट्रेन कैंसिल हो जाती है, तो आपको कोई टीडीआर भरने की जरूरत नहीं होती।
- रिफंड की पूरी राशि अपने आप आपके उसी बैंक खाते में 3 से 7 दिनों में आ जाती है।
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काउंटर टिकट वालों को करना होता है ये काम
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काउंटर टिकट वालों को करना होता है ये काम
- अगर आपने रेलवे स्टेशन के काउंटर से पेपर टिकट खरीदा था, तो ट्रेन कैंसिल होने पर आपको स्टेशन जाकर अपना टिकट जमा करना होगा।
- यात्रा की तारीख से तीन दिनों के भीतर काउंटर पर टिकट दिखाकर आप कैश में अपना पूरा रिफंड वापस ले सकते हैं।
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जब यात्री खुद कैंसिल करे टिकट तब कटता है चार्ज
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जब यात्री खुद कैंसिल करे टिकट तब कटता है चार्ज
- जब यात्री खुद अपनी मर्जी से टिकट कैंसिल करता है तो रेलवे उससे टिकट पर 60 रुपये प्रति यात्री + जीएसटी काटकर पैसा रिफंड करता है।
- ट्रेन कैंसिल होने की स्थिति में रेलवे यात्री से कोई भी सर्विस या क्लर्कलेज चार्ज नहीं वसूलता और पूरा पैसा लौटाता है।