ट्रेन कैंसिल होने पर क्या 60 रुपये काटकर मिलता है रिफंड? जानें नियम

Train Cancellation Refund Rules: भारतीय रेलवे से हर दिन लाखों लोग यात्रा करते हैं, लेकिन कई बार मौसम की खराबी, दुर्घटना या तकनीकी कारणों से रेलवे को ट्रेनें कैंसिल करनी पड़ती हैं। ऐसी स्थिति में यात्रियों के मन में सबसे बड़ा सवाल यह उठता है कि क्या टिकट का पूरा पैसा वापस मिलेगा या फिर रेलवे 60 रुपये का क्लर्कलेज शुल्क काटकर बाकी पैसा लौटाएगा।





अक्सर लोग ऑनलाइन और काउंटर टिकट के नियमों को लेकर उलझन में रहते हैं। आपको बता दें कि अगर रेलवे खुद आपकी ट्रेन कैंसिल करती है, तो नियमों के तहत यात्रियों को पूरा का पूरा रिफंड देना होता है। आइए इस लेख में इसी के बारे में विस्तार से समझते हैं।