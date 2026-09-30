क्या पंखे को 4 पर चलाने पर ज्यादा और 1 नंबर पर चलाने पर कम बिजली का बिल आता है? जानें और दूर करें कंफ्यूजन

गर्मी के मौसम में घरों में पंखे का इस्तेमाल कई घंटे तक होता है। ऐसे में अक्सर लोगों के मन में सवाल रहता है कि पंखे को 1 नंबर पर चलाने से बिजली कम खर्च होगी या 4 नंबर पर चलाने से?
सीधी बात यह है कि कम स्पीड पर पंखा चलाने से हमेशा बिजली की खपत उतनी ही कम हो, ऐसा जरूरी नहीं है। यह इस बात पर निर्भर करता है कि पंखे की स्पीड किस तरह नियंत्रित की जा रही है। चलिए जानते हैं आखिर इसका जवाब क्या है। आप पंखे के बारे में आगे जान सकते हैं...
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क्या पंखे को कम स्पीड पर चलाने पर बिजली का बिल कम होता है?
- फोटो : Adobe Stock
क्या पंखे को कम स्पीड पर चलाने पर बिजली का बिल कम होता है?
- पुराने पंखों में आमतौर पर रेगुलेटर के जरिए स्पीड कम या ज्यादा की जाती है
- पारंपरिक रेगुलेटर में वोल्टेज को नियंत्रित करने के दौरान कुछ ऊर्जा गर्मी के रूप में भी बर्बाद हो सकती है
- इस वजह से केवल रेगुलेटर को 1 नंबर पर करने से यह मान लेना सही नहीं है कि पंखा अपनी पूरी रेटेड बिजली का बहुत छोटा हिस्सा ही इस्तेमाल कर रहा है
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क्या पंखे को कम स्पीड पर चलाने पर बिजली का बिल कम होता है?
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- वहीं, इलेक्ट्रॉनिक रेगुलेटर वाले पंखों में स्पीड कम करने का तरीका अलग हो सकता है
- ऐसे सिस्टम में मोटर तक पहुंचने वाली पावर को इलेक्ट्रॉनिक तरीके से नियंत्रित किया जाता है
- इसलिए कम स्पीड पर बिजली की खपत घट सकती है, लेकिन कितनी घटेगी, यह पंखे के मॉडल और उसकी मोटर की तकनीक पर निर्भर करता है
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क्या पंखे को कम स्पीड पर चलाने पर बिजली का बिल कम होता है?
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1 और 4 नंबर पर कितनी बिजली खर्च होती है?
- अब सवाल आता है कि 1 और 4 नंबर में कितना अंतर हो सकता है
- इसका कोई एक तय आंकड़ा सभी पंखों के लिए नहीं बताया जा सकता
- उदाहरण के लिए, अगर किसी पंखे की रेटेड पावर 70 वाट है, तो इसका मतलब यह नहीं है कि वह हर स्पीड पर 70 वाट ही बिजली लेगा
- वास्तविक खपत उसकी डिजाइन, मोटर, रेगुलेटर और इस्तेमाल की जा रही स्पीड पर निर्भर करेगी
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क्या पंखे को कम स्पीड पर चलाने पर बिजली का बिल कम होता है?
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नए पंखों की तकनीक क्या है?
- जबकि, BLDC पंखों में बिजली बचत का तरीका और भी अलग होता है
- इनमें इलेक्ट्रॉनिक मोटर कंट्रोलर का इस्तेमाल होता है और कम स्पीड पर बिजली की खपत काफी कम हो सकती है
- इसी कारण नए पंखे खरीदते समय सिर्फ अधिकतम स्पीड देखना पर्याप्त नहीं है
- पंखे के लेबल पर दी गई वॉट क्षमता और ऊर्जा दक्षता की जानकारी भी देखनी चाहिए