क्या पंखे को 4 पर चलाने पर ज्यादा और 1 नंबर पर चलाने पर कम बिजली का बिल आता है? जानें और दूर करें कंफ्यूजन

क्या पंखे को कम स्पीड पर चलाने पर बिजली का बिल कम होता है? - फोटो : Amar Ujala AI

गर्मी के मौसम में घरों में पंखे का इस्तेमाल कई घंटे तक होता है। ऐसे में अक्सर लोगों के मन में सवाल रहता है कि पंखे को 1 नंबर पर चलाने से बिजली कम खर्च होगी या 4 नंबर पर चलाने से?





सीधी बात यह है कि कम स्पीड पर पंखा चलाने से हमेशा बिजली की खपत उतनी ही कम हो, ऐसा जरूरी नहीं है। यह इस बात पर निर्भर करता है कि पंखे की स्पीड किस तरह नियंत्रित की जा रही है। चलिए जानते हैं आखिर इसका जवाब क्या है। आप पंखे के बारे में आगे जान सकते हैं...