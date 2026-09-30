वीडियो कॉल के नाम पर हो सकता है खेल अनजान नंबर से कॉल आए तो रहें सावधान

1 of 5 अचानक आ गई अनजान नंबर से वीडियो कॉल? - फोटो : एआई







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आजकल मोबाइल पर अनजान नंबर से कॉल आना आम बात है। कई बार सामने वाला नॉर्मल कॉल के बजाय सीधे वीडियो कॉल कर देता है। ऐसे में बहुत से लोग बिना सोचे समझे कॉल उठा लेते हैं। लेकिन अगर नंबर और सामने वाला व्यक्ति दोनों ही अनजान हैं तो थोड़ी सावधानी जरूरी है। खासकर तब, जब कॉल करने वाला आपसे तुरंत बात करने, कैमरा ऑन करने या किसी तरह की जानकारी देने के लिए कह रहा हो। तो आज की खबर में हम आपको इसी के बारे में विस्तार से बताने जा रहे हैं। आइए जानते हैं

2 of 5 WhatsApp call - फोटो : अमर उजाला

अनजान नंबरों से आए वीडियो कॉल तो क्या करें?

अनजान नंबर से वीडियो कॉल आए तो सबसे पहले यह जरूरी है कि जल्दबाजी में कॉल रिसीव न करें। अगर आपको नंबर के बारे में कुछ पता नहीं है और कॉल करने की कोई वजह भी समझ नहीं आ रही है तो उसे नजरअंदाज करना बेहतर है। जरूरत लगे तो नंबर को ब्लॉक भी कर सकते हैं।

3 of 5 whatsapp video call - फोटो : अमर उजाला

सामने वाले की बातों के दबाव में न आएं

कॉल गलती से उठा भी ली तो सामने वाले के कहने पर अपना कैमरा ऑन न करें। अनजान व्यक्ति के सामने अपनी निजी जगह, घर का अंदरूनी हिस्सा या परिवार के किसी सदस्य को वीडियो में दिखाने से बचें। सामने वाला चाहे जितना भी दबाव बनाए, उसकी बातों में आकर ऐसा न करें।

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4 of 5 वेडिंग कार्ड स्कैम - फोटो : AI

निजी जानकारी न करें साझा

इसके अलावा वीडियो कॉल पर किसी भी तरह की निजी जानकारी साझा न करें। अपना मोबाइल नंबर, पता, बैंक से जुड़ी जानकारी, ओटीपी, पासवर्ड या किसी अकाउंट की जानकारी बताने की जरूरत नहीं है। याद रखें, ओटीपी जैसी जानकारी किसी के साथ साझा नहीं करनी चाहिए। अगर सामने वाला किसी लिंक पर क्लिक करने, कोई ऐप डाउनलोड करने या स्क्रीन शेयर करने के लिए कहे तो ऐसा बिल्कुल न करें। कई बार लोग मदद या किसी जरूरी काम का बहाना बनाकर सामने वाले से ऐसी चीजें करवाने की कोशिश करते हैं।

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