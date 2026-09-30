मोबाइल चार्जर पर लिखे 5V, 9V, 12V का क्या मतलब है? यहां समझें आसान शब्दों में सबकुछ

मोबाइल को चार्ज करने के लिए चार्जर का और वो भी सही चार्जर का होना जरूरी है। वरना आपके मोबाइल की बैटरी खराब तक हो सकती है। इसलिए हमेशा ऑरिजनल चार्जर से मोबाइल चार्ज करने की सलाह दी जाती है।





वहीं, आपने मोबाइल चार्जर पर 5V, 9V या 12V जैसे नंबर जरूर देखे होंगे? कई लोगों को लगता है कि ज्यादा वोल्ट लिखा है तो फोन भी ज्यादा तेजी से चार्ज होगा, लेकिन ऐसा सीधे तौर पर नहीं होता। तो चलिए जानते हैं मोबाइल चार्जर पर लिखे इन नंबर्स का क्या मतलब होता है। आप आगे इनका मतलब जान सकते हैं...