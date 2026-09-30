मोबाइल चार्जर पर लिखे 5V, 9V, 12V का क्या मतलब है? यहां समझें आसान शब्दों में सबकुछ

मोबाइल को चार्ज करने के लिए चार्जर का और वो भी सही चार्जर का होना जरूरी है। वरना आपके मोबाइल की बैटरी खराब तक हो सकती है। इसलिए हमेशा ऑरिजनल चार्जर से मोबाइल चार्ज करने की सलाह दी जाती है।
वहीं, आपने मोबाइल चार्जर पर 5V, 9V या 12V जैसे नंबर जरूर देखे होंगे? कई लोगों को लगता है कि ज्यादा वोल्ट लिखा है तो फोन भी ज्यादा तेजी से चार्ज होगा, लेकिन ऐसा सीधे तौर पर नहीं होता। तो चलिए जानते हैं मोबाइल चार्जर पर लिखे इन नंबर्स का क्या मतलब होता है। आप आगे इनका मतलब जान सकते हैं...
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मोबाइल चार्जर पर क्यों लिखे होते हैं ये नंबर?
- फोटो : Adobe Stock
- चार्जर पर दिए ये नंबर वोल्टेज को दर्शाते हैं
- उदाहरण के लिए 5V का मतलब 5 वोल्ट आउटपुट और 9V का मतलब 9 वोल्ट आउटपुट है
- इसी तरह 12V अगर चार्जर पर दिया है, तो 12 वोल्ट आउटपुट को बताता है
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मोबाइल चार्जर पर क्यों लिखे होते हैं ये नंबर?
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- चार्जर पर अक्सर एक से ज्यादा वोल्टेज इसलिए लिखे होते हैं, क्योंकि आधुनिक चार्जर अलग-अलग चार्जिंग मोड में अलग आउटपुट दे सकते हैं
- मसलन, किसी चार्जर पर 5V/3A, 9V/2A या 12V/1.5A जैसे विकल्प लिखे हो सकते हैं
- यहां एक जरूरी बात समझना जरूरी है कि फोन को हर समय चार्जर का सबसे ज्यादा वोल्टेज नहीं मिलता
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मोबाइल चार्जर पर क्यों लिखे होते हैं ये नंबर?
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- स्मार्टफोन और चार्जर के बीच चार्जिंग प्रोटोकॉल के जरिए बातचीत होती है
- डिवाइस जिस वोल्टेज और पावर को सपोर्ट करता है, उसके अनुसार चार्जिंग होती है
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मोबाइल चार्जर पर क्यों लिखे होते हैं ये नंबर?
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- यही वजह है कि किसी फोन में फास्ट चार्जिंग काम करने के लिए सिर्फ ज्यादा वॉट वाला चार्जर पर्याप्त नहीं होता
- फोन और चार्जर का चार्जिंग स्टैंडर्ड भी आपस में अनुकूल होना चाहिए
नोट:- ध्यान रहे कि हमेशा ऑरिजनल चार्जर ही इस्तेमाल करें न कि लोकल चार्जर। वरना आपके मोबाइल की बैटरी खराब हो सकती है।