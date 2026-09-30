IRCTC अकाउंट में आधार लिंक करने के क्या हैं फायदे? यहां जानें इससे जुड़ी जरूरी बातें

IRCTC Aadhaar Link Benefits: ट्रेन में सफर करने के लिए घर बैठे फोन से टिकट बुक करना बहुत आसान है। लेकिन त्योहारों या छुट्टियों के समय टिकटों की भारी मांग होती है और एक महीने में टिकट बुक करने की एक सीमा होती है, जिससे लोगों को काफी परेशानी होती है। इसी परेशानी को दूर करने के लिए रेलवे एक खास सुविधा देता है अपने आईआरसीटीसी अकाउंट को आधार कार्ड से जोड़ना।





जैसे ही आप अपने खाते को आधार से जोड़ लेते हैं, आप महीने में पहले से ज्यादा टिकट बुक कर पाते हैं। इतना ही नहीं अगर किसी IRCTC अकाउंट में आधार नहीं लिंक है तो उससे तत्काल टिकट भी नहीं बुक कर सकते हैं। आइए इस लेख में इसी के बारे में जानते हैं।