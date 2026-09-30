ध्यान दें: घर के मीटर पर लिखे नंबर और कोड का क्या मतलब होता है? यहां जानें

बिजली के मीटर पर क्यों लिखे होते हैं ये नंबर्स? - फोटो : Amar Ujala AI

घर में लगा बिजली का मीटर रोज नजर के सामने रहता है, लेकिन उस पर लिखे नंबर और कोड को बहुत कम लोग समझते हैं। मीटर पर अलग-अलग नंबर, सीरियल नंबर, मॉडल और दूसरी तकनीकी जानकारी दर्ज होती है।





मीटर पर जो नंबर लिखा होता है और जो कोड लिखा होता है, उसका मतलब क्या होता है? अधिकतर लोग इस बारे में नहीं जानते हैं। पर आप यहां इस बारे में जान सकते हैं। चलिए जानते हैं मीटर पर लिखे इस नंबर और कोड का क्या मतलब होता है। आप आगे इनका मतलब जान सकते हैं...