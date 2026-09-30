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ध्यान दें: घर के मीटर पर लिखे नंबर और कोड का क्या मतलब होता है? यहां जानें

Wed, 30 Sep 2026 06:04 PM IST
प्रकाश चंद जोशी यूटिलिटी डेस्क, अमर उजाला, नई दिल्ली
यूटिलिटी डेस्क, अमर उजाला, नई दिल्ली Published by: प्रकाश चंद जोशी Updated Wed, 30 Sep 2026 06:04 PM IST
सार

बिजली के मीटर पर दर्ज नंबर और कोड सिर्फ पहचान के लिए नहीं होते, बल्कि मीटर की रीडिंग और कनेक्शन से जुड़ी जानकारी भी देते हैं। बिजली बिल में दी गई जानकारी से इन्हें मिलाकर उपभोक्ता यह देख सकता है कि बिल सही कनेक्शन का है या नहीं।

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What Do the Numbers and Codes on Your Electricity Meter Mean
बिजली के मीटर पर क्यों लिखे होते हैं ये नंबर्स? - फोटो : Amar Ujala AI

घर में लगा बिजली का मीटर रोज नजर के सामने रहता है, लेकिन उस पर लिखे नंबर और कोड को बहुत कम लोग समझते हैं। मीटर पर अलग-अलग नंबर, सीरियल नंबर, मॉडल और दूसरी तकनीकी जानकारी दर्ज होती है।



मीटर पर जो नंबर लिखा होता है और जो कोड लिखा होता है, उसका मतलब क्या होता है? अधिकतर लोग इस बारे में नहीं जानते हैं। पर आप यहां इस बारे में जान सकते हैं। चलिए जानते हैं मीटर पर लिखे इस नंबर और कोड का क्या मतलब होता है। आप आगे इनका मतलब जान सकते हैं...
What Do the Numbers and Codes on Your Electricity Meter Mean
बिजली के मीटर पर क्यों लिखे होते हैं ये नंबर्स? - फोटो : AI Generated

बिजली के मीटर पर लिखे नंबर का क्या मतलब होता है?

  • इनमें सबसे महत्वपूर्ण नंबर मीटर नंबर या मीटर सीरियल नंबर होता है और यह मीटर की अलग पहचान होती है
  • बिजली कंपनी इसी नंबर के जरिए मीटर को अपने रिकॉर्ड में पहचानती है
  • आपके बिजली बिल में भी आमतौर पर मीटर नंबर दर्ज होता है
  • अगर आप बिल और मीटर की जानकारी मिलाना चाहते हैं, तो सबसे पहले मीटर पर लिखा मीटर नंबर देखें
  • इसके बाद इसे अपने बिजली बिल में दिए मीटर नंबर से मिलाएं
  • ध्यान रहे दोनों जगह नंबर एक जैसा होना चाहिए
What Do the Numbers and Codes on Your Electricity Meter Mean
बिजली के मीटर पर क्यों लिखे होते हैं ये नंबर्स? - फोटो : AI Generated
  • हालांकि, बिल का फॉर्मेट अलग-अलग बिजली वितरण कंपनियों के अनुसार बदल सकता है
  • मीटर पर एक kWh जैसी यूनिट भी दिखाई देते हैं
  • kWh का मतलब kilowatt-hour होता है
  • बिजली की खपत को इसी यूनिट में मापा जाता है
  • बिजली बिल में भी यूनिट की खपत इसी आधार पर दिखाई जाती है
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बिजली के मीटर पर क्यों लिखे होते हैं ये नंबर्स? - फोटो : AI Generated
  • डिजिटल मीटर में डिस्प्ले पर अलग-अलग जानकारी बारी-बारी से दिखाई दे सकती है
  • इसमें वर्तमान ऊर्जा खपत यानी रीडिंग भी दिखाई जा सकती है
  • कुछ मीटरों पर kW, V और A जैसे संकेत भी मिल सकते हैं
  • इनका संबंध मीटर की तकनीकी और विद्युत जानकारी से होता है
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बिजली के मीटर पर क्यों लिखे होते हैं ये नंबर्स? - फोटो : AI Generated
  • मीटर पर लिखा वोल्टेज (V) वोल्टेज से संबंधित होता है
  • वहीं A करंट यानी एम्पियर से जुड़ी इकाई है
  • इसके अलावा मीटर पर निर्माता कंपनी का नाम, मॉडल नंबर, मीटर की सटीकता से जुड़ी जानकारी और अन्य तकनीकी कोड भी हो सकते हैं
  • इनका इस्तेमाल मुख्य रूप से मीटर की पहचान और तकनीकी विवरण के लिए किया जाता है
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