ध्यान दें: घर के मीटर पर लिखे नंबर और कोड का क्या मतलब होता है? यहां जानें

घर में लगा बिजली का मीटर रोज नजर के सामने रहता है, लेकिन उस पर लिखे नंबर और कोड को बहुत कम लोग समझते हैं। मीटर पर अलग-अलग नंबर, सीरियल नंबर, मॉडल और दूसरी तकनीकी जानकारी दर्ज होती है।
मीटर पर जो नंबर लिखा होता है और जो कोड लिखा होता है, उसका मतलब क्या होता है? अधिकतर लोग इस बारे में नहीं जानते हैं। पर आप यहां इस बारे में जान सकते हैं। चलिए जानते हैं मीटर पर लिखे इस नंबर और कोड का क्या मतलब होता है। आप आगे इनका मतलब जान सकते हैं...
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बिजली के मीटर पर क्यों लिखे होते हैं ये नंबर्स?
- फोटो : AI Generated
बिजली के मीटर पर लिखे नंबर का क्या मतलब होता है?
- इनमें सबसे महत्वपूर्ण नंबर मीटर नंबर या मीटर सीरियल नंबर होता है और यह मीटर की अलग पहचान होती है
- बिजली कंपनी इसी नंबर के जरिए मीटर को अपने रिकॉर्ड में पहचानती है
- आपके बिजली बिल में भी आमतौर पर मीटर नंबर दर्ज होता है
- अगर आप बिल और मीटर की जानकारी मिलाना चाहते हैं, तो सबसे पहले मीटर पर लिखा मीटर नंबर देखें
- इसके बाद इसे अपने बिजली बिल में दिए मीटर नंबर से मिलाएं
- ध्यान रहे दोनों जगह नंबर एक जैसा होना चाहिए
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बिजली के मीटर पर क्यों लिखे होते हैं ये नंबर्स?
- फोटो : AI Generated
- हालांकि, बिल का फॉर्मेट अलग-अलग बिजली वितरण कंपनियों के अनुसार बदल सकता है
- मीटर पर एक kWh जैसी यूनिट भी दिखाई देते हैं
- kWh का मतलब kilowatt-hour होता है
- बिजली की खपत को इसी यूनिट में मापा जाता है
- बिजली बिल में भी यूनिट की खपत इसी आधार पर दिखाई जाती है
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बिजली के मीटर पर क्यों लिखे होते हैं ये नंबर्स?
- फोटो : AI Generated
- डिजिटल मीटर में डिस्प्ले पर अलग-अलग जानकारी बारी-बारी से दिखाई दे सकती है
- इसमें वर्तमान ऊर्जा खपत यानी रीडिंग भी दिखाई जा सकती है
- कुछ मीटरों पर kW, V और A जैसे संकेत भी मिल सकते हैं
- इनका संबंध मीटर की तकनीकी और विद्युत जानकारी से होता है
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बिजली के मीटर पर क्यों लिखे होते हैं ये नंबर्स?
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- मीटर पर लिखा वोल्टेज (V) वोल्टेज से संबंधित होता है
- वहीं A करंट यानी एम्पियर से जुड़ी इकाई है
- इसके अलावा मीटर पर निर्माता कंपनी का नाम, मॉडल नंबर, मीटर की सटीकता से जुड़ी जानकारी और अन्य तकनीकी कोड भी हो सकते हैं
- इनका इस्तेमाल मुख्य रूप से मीटर की पहचान और तकनीकी विवरण के लिए किया जाता है