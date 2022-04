Pan Card holders never do this mistake - फोटो : सोशल मीडिया

Pan Card holders never do this mistake - फोटो : अमर उजाला

Pan Card holders never do this mistake - फोटो : amar ujala

Pan Card holders never do this mistake - फोटो : Amar Ujala

Pan Card holders never do this mistake - फोटो : Pixabay

अगर आपके पास दो पैन कार्ड है और आप उसे सरेंडर करना चाहते हैं, तो इसके लिए आपको वेबसाइट पर विजिट करके 'Request For New PAN Card Or/ And Changes Or Correction in PAN Data' के विकल्प का चयन करना है। यहां से आप पैन कार्ड सरेंडर के लिए फॉर्म को डाउनलोड कर सकते हैं।