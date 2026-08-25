Mutual Fund: म्यूचुअल फंड में एक्सपेंस रेशियो क्या होता है? जानें कैसे आपके रिटर्न को प्रभावित करता है

म्यूचुअल फंड में निवेश करते समय लोग अक्सर फंड के पुराने रिटर्न, पोर्टफोलियो और स्टार रेटिंग पर ही ध्यान देते हैं। मगर बहुत कम लोग इस बात पर गौर करते हैं कि उनका फंड हाउस उनसे कितना चार्ज या फीस वसूल रहा है। म्यूचुअल फंड में इस फीस को 'एक्सपेंस रेशियो' कहा जाता है।





यह एक ऐसा छिपा हुआ खर्च है जो सीधे तौर पर आपके कुल मुनाफे को प्रभावित करता है। इसलिए नया निवेश शुरू करने से पहले एक्सपेंस रेशियो के गणित को समझना हर एक निवेशक के लिए बेहद जरूरी है।