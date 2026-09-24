जानना जरूरी: चलती ट्रेन के दौरान भूकंप आ जाए तो क्या करें? अधिकतर लोगों को नहीं पता, यहां जानें

Indian Railways: समय-समय पर अलग-अलग जगहों पर भूकंप आते हैं और कई बार तो ये इतनी तेज तीव्रता से आते हैं कि जान-माल का काफी नुकसान तक हो जाता है। भूकंप आने पर हमारे लिए कुछ बातों का ध्यान रखना जरूरी हो जाता है। दरअसल, भारत में कई इलाकों को भूकंप के लिहाज से संवेदनशील माना जाता है।





ऐसे में यह सवाल भी जरूरी है कि अगर कोई यात्री चलती ट्रेन में हो और उसी दौरान भूकंप आ जाए तो उसे क्या करना चाहिए? अधिकतर लोगों को इस बारे में जानकारी नहीं होती है जिसकी वजह से कोई गलती हो सकती है। इसलिए आप यहां जान सकते हैं कि ट्रेन में यात्रा के दौरान भूकंप आने पर क्या करें और क्या नहीं। आप आगे इस बारे में जान सकते हैं...