शारदीय नवरात्रि विशेष: मंदिर जाने से पहले क्या तैयारी करें? भीड़ से बचने और दर्शन में मिलेगी मदद

Navratri Tips: नवरात्रि के दिनों में मंदिरों में सुबह से ही भक्तों की आवाजाही बढ़ने लगती है। कई प्रसिद्ध मंदिरों में दर्शन के लिए लंबी-लंबी कतारें लग सकती हैं। ऐसे में अगर आप भी परिवार के साथ माता रानी के दर्शन करने की योजना बना रहे हैं, तो घर से निकलने से पहले कुछ जरूरी तैयारियां कर लेना बेहतर रहेगा।
इससे आपको यात्रा के दौरान होने वाली परेशानियों से बचने और दर्शन की योजना बनाने में मदद मिल सकती है। तो चलिए जानते हैं इस नवरात्रि आप किन बातों का ध्यान रखकर अच्छे से दर्शन कर सकते हैं और भीड़ से बच सकते हैं। अगली स्लाइड्स में आप इस बारे में जान सकते हैं...
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नवरात्रि पर मंदिर जाते समय किन बातों का ध्यान रखें?
- फोटो : AI Generated
मंदिर जाने से पहले कैसे करें तैयारी?
- नवरात्रि में मंदिर जाने का कार्यक्रम बनाते समय सबसे पहले समय का ध्यान रखें
- अगर संभव हो, तो मंदिर के खुलने और आरती के समय की जानकारी पहले ही ले लें
- कुछ मंदिरों में आरती के दौरान भीड़ बढ़ सकती है और छुट्टी वाले दिनों और अष्टमी-नवमी पर भक्तों की संख्या अधिक रहने की संभावना होती है
- इसलिए घर से निकलने से पहले मंदिर की आधिकारिक वेबसाइट या उसके आधिकारिक सोशल मीडिया पेज पर उपलब्ध जानकारी जरूर देख लें
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नवरात्रि पर मंदिर जाते समय किन बातों का ध्यान रखें?
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सुबह जल्दी निकलने की बनाएं योजना
- अगर आप भीड़ से बचना चाहते हैं, तो मंदिर के समय और स्थानीय व्यवस्था के अनुसार सुबह जल्दी मंदिर जा सकते हैं
- मंदिर के हिसाब से भी ये समझ लें कि किस मंदिर में किस समय अधिक भीड़ हो सकती है, उस हिसाब से प्लानिंग कर सकते हैं
- अगर मंदिर में ऑनलाइन दर्शन, स्लॉट बुकिंग या विशेष प्रवेश की सुविधा उपलब्ध है, तो उसकी जानकारी ले सकते हैं
- हालांकि, फेक वेबसाइट या एप से सावधान रहें
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नवरात्रि पर मंदिर जाते समय किन बातों का ध्यान रखें?
- फोटो : AI Generated
रास्ते और पार्किंग की जानकारी पहले लें
- नवरात्रि के दौरान कई मंदिरों के आसपास यातायात में बदलाव किया जा सकता है
- कुछ जगहों पर वाहनों की आवाजाही सीमित रहती है या पार्किंग के लिए अलग व्यवस्था की जाती है
- घर से निकलने से पहले मैप पर रास्ता देख लें और मंदिर की ओर जाने वाले मार्गों पर यातायात की स्थिति चेक कर लें
- अगर मंदिर तक अपने वाहन से नहीं जा सकते या जाम है, तो बस या मेट्रो का विकल्प भी देख सकते हैं
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नवरात्रि पर मंदिर जाते समय किन बातों का ध्यान रखें?
- फोटो : AI Generated
जरूरी सामान ही साथ रखें
- मंदिर जाते समय पहचान पत्र, मोबाइल फोन, जरूरत के अनुसार थोड़ा नकद और पानी की बोतल साथ रखना उपयोगी हो सकता है
- हालांकि, मंदिर के नियमों के अनुसार पानी, बैग या अन्य सामान ले जाने पर पाबंदी हो सकती है। इसलिए पहले से नियमों की जानकारी जरूर लें
- भीड़ में छोटे बच्चों-बुजुर्गों और अपने मोबाइल व सामान का विशेष ध्यान रखें
- बच्चों को अपने साथ रखें और परिवार के सदस्यों के बीच मिलने की जगह पहले से तय कर लें