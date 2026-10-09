शारदीय नवरात्रि विशेष: मंदिर जाने से पहले क्या तैयारी करें? भीड़ से बचने और दर्शन में मिलेगी मदद

Navratri Tips: नवरात्रि के दिनों में मंदिरों में सुबह से ही भक्तों की आवाजाही बढ़ने लगती है। कई प्रसिद्ध मंदिरों में दर्शन के लिए लंबी-लंबी कतारें लग सकती हैं। ऐसे में अगर आप भी परिवार के साथ माता रानी के दर्शन करने की योजना बना रहे हैं, तो घर से निकलने से पहले कुछ जरूरी तैयारियां कर लेना बेहतर रहेगा।





इससे आपको यात्रा के दौरान होने वाली परेशानियों से बचने और दर्शन की योजना बनाने में मदद मिल सकती है। तो चलिए जानते हैं इस नवरात्रि आप किन बातों का ध्यान रखकर अच्छे से दर्शन कर सकते हैं और भीड़ से बच सकते हैं। अगली स्लाइड्स में आप इस बारे में जान सकते हैं...