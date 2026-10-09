ऐसे पहचानें असली और नकली चालान: ई-चालान का मैसेज आते ही न करें क्लिक, वरना खाली हो सकता है बैंक खाता

ई-चालान का आया मैसेज असली है या फेक, कैसे चेक करें? - फोटो : Amar Ujala AI

e-Challan Fraud Alert: सड़क पर वाहन चलाते समय ट्रैफिक नियमों का पालन करना जितना जरूरी है, उतना ही जरूरी ऑनलाइन ठगी से सावधान रहना भी है। आजकल वाहन चालकों को निशाना बनाने के लिए फर्जी ई-चालान के मैसेज का इस्तेमाल किया जा रहा है।





इन मैसेज में ट्रैफिक नियम तोड़ने का हवाला देकर जुर्माना भरने को कहा जाता है। जल्दबाजी में मैसेज पर भरोसा करना और उसके लिंक पर क्लिक करना आपकी बैंकिंग जानकारी के लिए जोखिम पैदा कर सकता है। चलिए जानते हैं इस बारे में। आप आगे इस फर्जी ई-चालान के खेल के बारे में जान सकते हैं...