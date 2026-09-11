काले और नीले सोलर पैनल में क्या होता है अंतर? खरीदने से पहले जान लें ये काम की बात

Solar Panel: अगर ये कहा जाए कि सोलर पैनल आज के समय में घरों की बिजली जरूरत को कम करने का एक लोकप्रिय तरीका बन चुका है, तो शायद इसमें दो राय न हो? लेकिन बाजार में पैनल खरीदने जाएं तो एक चीज अक्सर ध्यान खींचती है और वो है सोलर पैनल के रंग।





दरअसल, कुछ सोलर पैनल गहरे काले रंग के दिखाई देते हैं, जबकि कुछ पैनल नीले रंग के नजर आते हैं। ऐसे में मन में सवाल उठना लाजमी है कि क्या सिर्फ रंग का अंतर है या दोनों की तकनीक भी अलग होती है या कुछ और? तो चलिए जानते हैं इस बारे में। आप अगली स्लाइड्स में सोलर पैनल के अलग-अलग रंग का मतलब जान सकते हैं...