क्या किसी कंफर्म टिकट को दूसरे व्यक्ति के नाम से ट्रांसफर कर सकते हैं? जानें नियम

How To Transfer Confirmed Railway Ticket: भारतीय रेलवे से सफर करने वाले कई यात्रियों के मन में अक्सर यह सवाल आता है कि क्या वे अपने नाम का कंफर्म ट्रेन टिकट किसी दोस्त या रिश्तेदार के नाम पर ट्रांसफर कर सकते हैं। कई बार गलत नाम, लिंग या उम्र दर्ज हो जाने पर लोग उसमें ऑनलाइन सुधार की तलाश करने लगते हैं।
हालांकि, आईआरसीटीसी का ऐसा कोई नियम या विकल्प नहीं है, जिससे टिकट बुक होने के बाद उसमें नाम, लिंग या उम्र में ऑनलाइन कोई संशोधन या बदलाव किया जा सके। आइए इस लेख आसान भाषा में समझते हैं कि इस स्थिति में रेलवे के क्या नियम हैं और आपके पास क्या विकल्प बचता है।
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ऑनलाइन नाम या विवरण बदलने का कोई विकल्प नहीं
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ऑनलाइन नाम या विवरण बदलने का कोई विकल्प नहीं
- आईआरसीटीसी ऐप या वेबसाइट पर ऐसा कोई फीचर नहीं है जिससे आप पहले से बुक टिकट में नाम, उम्र या जेंडर बदल सकें।
- एक बार टिकट बुक हो जाने के बाद ये विवरण ऑनलाइन एडिट नहीं किए जा सकते हैं।
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गलत नाम दर्ज होने पर कैंसिल
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गलत नाम दर्ज होने पर क्या करें?
- बुकिंग के दौरान नाम गलत दर्ज होने पर ऑनलाइन सुधार का कोई विकल्प नहीं मिलता है।
- इसे ठीक करने का एकमात्र तरीका पुराना टिकट कैंसिल करके सही विवरण के साथ नया टिकट बुक करना ही है।
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सिर्फ परिवार के सदस्यों को ट्रांसफर का है नियम
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सिर्फ परिवार के सदस्यों को ट्रांसफर का है नियम
- रेलवे के नियमानुसार, आप अपना कंफर्म टिकट सिर्फ अपने परिवार के सदस्यों (जैसे माता-पिता, भाई-बहन, पति-पत्नी या बच्चों) के नाम ट्रांसफर करा सकते हैं।
- इसके लिए यात्रा से 48 घंटे पहले रेलवे मुख्य आरक्षण केंद्र जाना पड़ता है। ध्यान रखें कि ये ट्रांसफर सिर्फ एक बार ही हो सकता है।
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स्टेशन जाकर चीफ रिजर्वेशन सुपरवाइजर से करें संपर्क
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स्टेशन जाकर चीफ रिजर्वेशन सुपरवाइजर से करें संपर्क
- पारिवारिक ट्रांसफर के लिए आपको अपना ओरिजिनल आईडी प्रूफ और रिश्ते का प्रमाण लेकर स्टेशन के चीफ रिजर्वेशन सुपरवाइजर के पास जाना होगा।
- काउंटर पर लिखित आवेदन देकर ही सिर्फ परिवार के सदस्य का नाम चढ़ाया जा सकता है।