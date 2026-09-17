जानना जरूरी: घर किराए पर देने से पहले ये 4 कागज जरूर रखें, वरना मकान मालिक को बाद में हो सकती है बड़ी परेशानी

मकान मालिक को किराएदार से क्या डॉक्यूमेंट्स लेने चाहिए? - फोटो : Amar Ujala AI

मकान किराए पर देना आज के इस दौर में आम बात है, लेकिन केवल किराया तय करके चाबी सौंप देना सही तरीका नहीं माना जाता है। दरअसल, कई ऐसे काम या बातें जिनका ध्यान मकान मालिक को रखना चाहिए।





जैसे- किराएदार के साथ शुरुआत में ही जरूरी कागजात पूरे कर लेना चाहिए। इससे किराए, मकान की स्थिति और किराएदार की पहचान को लेकर बाद में होने वाली परेशानी कम हो सकती है। चलिए जानते हैं मकान मालिक को कौन से 4 डॉक्यूमेंट्स किराएदार से पहले ही ले लेने चाहिए। आप आगे इन दस्तावेजों के बारे में जान सकते हैं...