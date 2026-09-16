रेलवे टिकट काउंटर और ऑनलाइन बुक करने में क्या है अंतर? जानें दोनों के फायदे और नुकसान

Difference Between Counter Ticket And Online IRCTC: आज के समय में भारतीय रेलवे से सफर करने के लिए टिकट बुक करना बहुत आसान हो गया है। यात्री अपनी सुविधा के अनुसार रेलवे स्टेशन के पीआरएस काउंटर पर जाकर या फिर घर बैठे आईआरसीटीसी एप व वेबसाइट से ऑनलाइन टिकट बुक कर सकते हैं।





हालांकि, कई आम यात्रियों को यह समझ नहीं आता कि काउंटर और ऑनलाइन टिकट में क्या मुख्य अंतर होता है और किसके क्या फायदे या नुकसान हैं। दोनों ही माध्यमों के अपने अलग नियम, शुल्क और सुविधाएं हैं। आइए इस लेख में सरल भाषा में समझते हैं कि काउंटर और ऑनलाइन बुकिंग में क्या अंतर है और आपके लिए कौन सा विकल्प सही रहेगा।