फ्री ई-पेपर
पर्सनलाइज़्ड फ़ीड
पर्सनलाइज़्ड नोटिफ़िकेशन
चलते-फिरते ख़बरें
लॉयल्टी रिवॉर्ड्स
डाउनलोड करें

मेरा शहर

सब्सक्राइब करें
Hindi News ›   Photo Gallery ›   Utility ›   Difference Between Railway Ticket Counter and Online Booking: Know Benefits and Disadvantages

रेलवे टिकट काउंटर और ऑनलाइन बुक करने में क्या है अंतर? जानें दोनों के फायदे और नुकसान

Wed, 16 Sep 2026 08:26 PM IST
Shikhar Baranawal यूटिलिटी डेस्क, अमर उजाला, नई दिल्ली
यूटिलिटी डेस्क, अमर उजाला, नई दिल्ली Published by: Shikhar Baranawal Updated Wed, 16 Sep 2026 08:26 PM IST
सार

Railway Ticket Counter Booking Advantages Disadvantage: हमारे देश में अधिकतर लोग भारतीय रेल से ही यात्रा करते हैं, और इसके लिए उन्हें टिकट की बुकिंग करानी होती है। जब भी टिकट बुकिंग की बात आती है तो दो तरीके सामने आते हैं पहला काउंटर बुकिंग और दूसरा ऑनलाइन बुकिंग। आइए इस लेख में इन दोनों के बारे में समझते हैं।

विज्ञापन
Difference Between Railway Ticket Counter and Online Booking: Know Benefits and Disadvantages
टिकट रद्द करने और रिफंड की प्रक्रिया - फोटो : AI

Difference Between Counter Ticket And Online IRCTC: आज के समय में भारतीय रेलवे से सफर करने के लिए टिकट बुक करना बहुत आसान हो गया है। यात्री अपनी सुविधा के अनुसार रेलवे स्टेशन के पीआरएस काउंटर पर जाकर या फिर घर बैठे आईआरसीटीसी एप व वेबसाइट से ऑनलाइन टिकट बुक कर सकते हैं। 



हालांकि, कई आम यात्रियों को यह समझ नहीं आता कि काउंटर और ऑनलाइन टिकट में क्या मुख्य अंतर होता है और किसके क्या फायदे या नुकसान हैं। दोनों ही माध्यमों के अपने अलग नियम, शुल्क और सुविधाएं हैं। आइए इस लेख में सरल भाषा में समझते हैं कि काउंटर और ऑनलाइन बुकिंग में क्या अंतर है और आपके लिए कौन सा विकल्प सही रहेगा।
Difference Between Railway Ticket Counter and Online Booking: Know Benefits and Disadvantages
सुविधा और समय की बचत में अंतर - फोटो : Adobe Stock

सुविधा और समय की बचत में अंतर

  • ऑनलाइन टिकट आप अपने मोबाइल या लैपटॉप से 24 घंटे में कभी भी और कहीं से भी बुक कर सकते हैं, जिससे स्टेशन जाने और लंबी लाइनों में लगने का समय बचता है।
  • वहीं काउंटर से टिकट लेने के लिए आपको खुद स्टेशन या रेलवे आरक्षण केंद्र तक जाना पड़ता है और लाइन में लगना होता है।

 
Difference Between Railway Ticket Counter and Online Booking: Know Benefits and Disadvantages
वेटिंग टिकट पर यात्रा के नियम - फोटो : Adobe Stock

वेटिंग टिकट पर यात्रा के नियम

  • अगर आप काउंटर से वेटिंग टिकट लेते हैं, तो आप ट्रेन के अनारक्षित कोच में यात्रा कर सकते हैं।
  • इसके विपरीत, अगर आपने ऑनलाइन वेटिंग टिकट बुक किया है और वह चार्ट बनने तक कंफर्म नहीं होता है, तो वह अपने आप कैंसिल हो जाता है और उस पर यात्रा करने की अनुमति नहीं होती है।
विज्ञापन
विज्ञापन
Difference Between Railway Ticket Counter and Online Booking: Know Benefits and Disadvantages
कन्वीनियंस फीस और पेमेंट चार्ज का अंतर - फोटो : Adobe Stock

कन्वीनियंस फीस और पेमेंट चार्ज का अंतर

  • ऑनलाइन टिकट बुक करते समय आईआरसीटीसी आपसे थोड़ा अतिरिक्त कन्वीनियंस चार्ज और पेमेंट गेटवे शुल्क लेती है, जिससे टिकट थोड़ी महंगी हो जाती है।
  • काउंटर से टिकट खरीदने पर आपको केवल ट्रेन का मूल किराया ही देना होता है, वहां कोई अतिरिक्त ऑनलाइन चार्ज नहीं लगता है।
विज्ञापन
Difference Between Railway Ticket Counter and Online Booking: Know Benefits and Disadvantages
टिकट रद्द करने और रिफंड की प्रक्रिया - फोटो : Adobe Stock
टिकट रद्द करने और रिफंड की प्रक्रिया
  • ऑनलाइन टिकट रद्द करना बेहद आसान होता है और रिफंड का पैसा सीधे आपके बैंक खाते में 2-3 दिनों में आ जाता है।
  • वहीं काउंटर टिकट को रद्द कराने के लिए आपको रेलवे स्टेशन के काउंटर पर ही जाना पड़ता है और कागजी प्रक्रिया पूरी करके नकद रिफंड लेना होता है।
अगली फोटो गैलरी देखें
विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

एड फ्री अनुभव के लिए अमर उजाला प्रीमियम सब्सक्राइब करें

Next Article

Disclaimer


हम डाटा संग्रह टूल्स, जैसे की कुकीज के माध्यम से आपकी जानकारी एकत्र करते हैं ताकि आपको बेहतर और व्यक्तिगत अनुभव प्रदान कर सकें और लक्षित विज्ञापन पेश कर सकें। अगर आप साइन-अप करते हैं, तो हम आपका ईमेल पता, फोन नंबर और अन्य विवरण पूरी तरह सुरक्षित तरीके से स्टोर करते हैं। आप कुकीज नीति पृष्ठ से अपनी कुकीज हटा सकते है और रजिस्टर्ड यूजर अपने प्रोफाइल पेज से अपना व्यक्तिगत डाटा हटा या एक्सपोर्ट कर सकते हैं। हमारी Cookies Policy, Privacy Policy और Terms & Conditions के बारे में पढ़ें और अपनी सहमति देने के लिए Agree पर क्लिक करें।
Agree

अपना शहर चुनें

AU ऐप में पढ़ें

Followed