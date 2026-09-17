बोतल साफ दिखती है फिर भी पानी का स्वाद लगता है अजीब? इस छोटे हिस्से में छिपी हो सकती है वजह

1 of 4 स्टील की बोतल में पानी का स्वाद अचानक क्यों बदल जाता है? - फोटो : AI







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स्टील की बोतल में पानी भरकर रखने के बाद अगर उसका स्वाद अलग लगने लगे तो हर बार बोतल के स्टील को दोष देना सही नहीं है। अच्छी क्वालिटी की स्टेनलेस स्टील बोतल आम तौर पर पानी का स्वाद बदलने वाली नहीं होती। परेशानी अक्सर बोतल के अंदर या उसके उन हिस्सों में होती है, जिनकी सफाई पर ज्यादा ध्यान नहीं दिया जाता। बोतल में पानी भरने के बाद उसे कई घंटे तक बंद रखा जाता है। इस दौरान अगर बोतल के अंदर नमी रह जाए या उसमें पानी के अलावा कोई दूसरा पेय रखा गया हो तो उसकी हल्की गंध या स्वाद बोतल में रह सकता है। यही वजह है कि अगली बार सिर्फ पानी भरने पर भी उसका स्वाद थोड़ा अलग महसूस हो सकता है।

2 of 4 स्टील की बोतल में पानी का स्वाद अचानक क्यों बदल जाता है? - फोटो : AI

ढक्कन के अंदर का हिस्सा न करें नजरअंदाज

स्टील की बोतल साफ करते समय ज्यादातर लोग अंदर और बाहर की सतह को तो अच्छे से धो देते हैं, लेकिन ढक्कन के अंदर का हिस्सा भूल जाते हैं। यही छोटी सी गलती बाद में परेशानी दे सकती है। अगर ढक्कन में रबर की सील लगी है तो उसके आसपास पानी की बूंदें और गंदगी फंस सकती है। लंबे समय तक सफाई न होने पर यहां बदबू भी आने लगती है। बोतल बंद करने पर यही गंध पानी के स्वाद को प्रभावित कर सकती है।

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रबर सील भी है सफाई का जरूरी हिस्सा

बोतल के ढक्कन में लगी रबर सील को निकालकर, अगर निर्माता की डिजाइन इसकी अनुमति देती है तो अलग से साफ करना चाहिए। सील के नीचे जमा नमी और गंदगी को सिर्फ ऊपर से पानी डालकर साफ करना मुश्किल हो सकता है। सफाई के लिए सामान्य बर्तन धोने वाला साबुन और साफ पानी इस्तेमाल किया जा सकता है। धोने के बाद बोतल और ढक्कन को अच्छी तरह सुखाना भी जरूरी है। खासकर ढक्कन को बंद करने से पहले उसमें नमी नहीं रहनी चाहिए। तो आज की खबर में हम आपको इसी के बारे में विस्तार से बताने जा रहे हैं। आइए जानते हैं।

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