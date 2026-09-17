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बोतल साफ दिखती है फिर भी पानी का स्वाद लगता है अजीब? इस छोटे हिस्से में छिपी हो सकती है वजह

Thu, 17 Sep 2026 09:40 AM IST
दीक्षा पाठक यूटिलिटी डेस्क, अमर उजाला
यूटिलिटी डेस्क, अमर उजाला Published by: दीक्षा पाठक Updated Thu, 17 Sep 2026 09:40 AM IST
सार

Steel Bottle: स्टील की बोतल में पानी रखने के बाद उसका स्वाद बदलने के पीछे हमेशा स्टील जिम्मेदार नहीं होता। कई बार बोतल के ढक्कन, रबर सील और मुंह के आसपास जमा गंदगी इसकी वजह बन सकती है। अगर इन हिस्सों की ठीक से सफाई न हो तो पानी में बासी या अजीब स्वाद आने लगता है।
 

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Why Does Water Taste Different in a Steel Bottle Do not Ignore This Part While Cleaning
स्टील की बोतल में पानी का स्वाद अचानक क्यों बदल जाता है? - फोटो : AI

स्टील की बोतल में पानी भरकर रखने के बाद अगर उसका स्वाद अलग लगने लगे तो हर बार बोतल के स्टील को दोष देना सही नहीं है। अच्छी क्वालिटी की स्टेनलेस स्टील बोतल आम तौर पर पानी का स्वाद बदलने वाली नहीं होती। परेशानी अक्सर बोतल के अंदर या उसके उन हिस्सों में होती है, जिनकी सफाई पर ज्यादा ध्यान नहीं दिया जाता। बोतल में पानी भरने के बाद उसे कई घंटे तक बंद रखा जाता है। इस दौरान अगर बोतल के अंदर नमी रह जाए या उसमें पानी के अलावा कोई दूसरा पेय रखा गया हो तो उसकी हल्की गंध या स्वाद बोतल में रह सकता है। यही वजह है कि अगली बार सिर्फ पानी भरने पर भी उसका स्वाद थोड़ा अलग महसूस हो सकता है।

Why Does Water Taste Different in a Steel Bottle Do not Ignore This Part While Cleaning
स्टील की बोतल में पानी का स्वाद अचानक क्यों बदल जाता है? - फोटो : AI

ढक्कन के अंदर का हिस्सा न करें नजरअंदाज
स्टील की बोतल साफ करते समय ज्यादातर लोग अंदर और बाहर की सतह को तो अच्छे से धो देते हैं, लेकिन ढक्कन के अंदर का हिस्सा भूल जाते हैं। यही छोटी सी गलती बाद में परेशानी दे सकती है। अगर ढक्कन में रबर की सील लगी है तो उसके आसपास पानी की बूंदें और गंदगी फंस सकती है। लंबे समय तक सफाई न होने पर यहां बदबू भी आने लगती है। बोतल बंद करने पर यही गंध पानी के स्वाद को प्रभावित कर सकती है।

Why Does Water Taste Different in a Steel Bottle Do not Ignore This Part While Cleaning
स्टील की बोतल में पानी का स्वाद अचानक क्यों बदल जाता है? - फोटो : AI

रबर सील भी है सफाई का जरूरी हिस्सा
बोतल के ढक्कन में लगी रबर सील को निकालकर, अगर निर्माता की डिजाइन इसकी अनुमति देती है तो अलग से साफ करना चाहिए। सील के नीचे जमा नमी और गंदगी को सिर्फ ऊपर से पानी डालकर साफ करना मुश्किल हो सकता है। सफाई के लिए सामान्य बर्तन धोने वाला साबुन और साफ पानी इस्तेमाल किया जा सकता है। धोने के बाद बोतल और ढक्कन को अच्छी तरह सुखाना भी जरूरी है। खासकर ढक्कन को बंद करने से पहले उसमें नमी नहीं रहनी चाहिए। तो आज की खबर में हम आपको इसी के बारे में विस्तार से बताने जा रहे हैं। आइए जानते हैं।

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स्टील की बोतल में पानी का स्वाद अचानक क्यों बदल जाता है? - फोटो : AI

बोतल में लंबे समय तक पानी न छोड़ें
अगर बोतल का इस्तेमाल रोज होता है तो उसे नियमित रूप से धोकर पूरी तरह सुखाएं। कई दिनों तक एक ही पानी बोतल में छोड़ना ठीक नहीं है। अगर पानी का स्वाद बार-बार बदल रहा है या बोतल से लगातार बदबू आ रही है, तो सिर्फ पानी से कुल्ला करने के बजाय पूरी बोतल, ढक्कन और रबर सील की अच्छी तरह सफाई करें।


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