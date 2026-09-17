समय से पहले एफडी तोड़ने की सोच रहे हैं? ये बातें अच्छे से समझ लें

Premature FD Withdrawal Rules: अक्सर लोग किसी आपातकालीन जरूरत या अचानक पैसे की तंगी होने पर अपनी फिक्स्ड डिपॉजिट को मैच्योरिटी की तारीख से पहले तोड़ने का फैसला कर लेते हैं। हालांकि, बैंक ग्राहकों को समय से पहले एफडी बंद करने की पूरी सुविधा देते हैं, लेकिन ऐसा करने पर आपको वित्तीय नुकसान उठाना पड़ता है।





बैंक न सिर्फ आपकी मूल ब्याज दर में कटौती करते हैं, बल्कि एक निश्चित पेनल्टी भी वसूलते हैं। इसलिए समय से पहले एफडी तोड़ने से पहले इससे जुड़े नियमों और होने वाले नुकसान को समझना बेहद जरूरी है।