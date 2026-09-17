जान लें काम की बात: पेट्रोल पंप पर मशीन में सिर्फ जीरो ही नहीं ये एक चीज भी देखें, वरना हो सकती है धोखाधड़ी

पेट्रोल पंप पर वाहन में ईंधन भरवाते समय ज्यादातर लोग सिर्फ मीटर पर जीरो देखते हैं। इसके बाद मीटर पर दिख रही रकम और लीटर की मात्रा देखकर पेमेंट कर देते हैं।





लोगों को लगता है कि मशीन में उन्होंने जीरो देख लिया और उन्हें पूरे पैसे का पेट्रोल-डीजल मिल गया है, तो सब ठीक है। लेकिन वे भूल जाते हैं कि पेट्रोल पंप पर डेंसिटी भी देखना जरूरी होता है। चलिए जानते हैं ये डेंसिटी क्या होती है और इसे देखना क्यों जरूरी है। आप आगे इस बारे में जान सकते हैं...