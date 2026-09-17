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जान लें काम की बात: पेट्रोल पंप पर मशीन में सिर्फ जीरो ही नहीं ये एक चीज भी देखें, वरना हो सकती है धोखाधड़ी

Thu, 17 Sep 2026 06:24 PM IST
प्रकाश चंद जोशी यूटिलिटी डेस्क, अमर उजाला, नई दिल्ली
यूटिलिटी डेस्क, अमर उजाला, नई दिल्ली Published by: प्रकाश चंद जोशी Updated Thu, 17 Sep 2026 06:24 PM IST
सार

पेट्रोल पंप पर ईंधन भरवाते समय केवल मीटर का जीरो देखना ही काफी नहीं है, क्योंकि इसके अलावा भी एक चीज होती है जिसे देखना जरूरी है और वो है ईंधन की डेंसिटी।

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Petrol Pump Fraud: Don't Just Check Zero, Also Know About Fuel Density
पेट्रोल पंप पर डेंसिटी कैसे चेक करें? - फोटो : Amar Ujala AI

पेट्रोल पंप पर वाहन में ईंधन भरवाते समय ज्यादातर लोग सिर्फ मीटर पर जीरो देखते हैं। इसके बाद मीटर पर दिख रही रकम और लीटर की मात्रा देखकर पेमेंट कर देते हैं।



लोगों को लगता है कि मशीन में उन्होंने जीरो देख लिया और उन्हें पूरे पैसे का पेट्रोल-डीजल मिल गया है, तो सब ठीक है। लेकिन वे भूल जाते हैं कि पेट्रोल पंप पर डेंसिटी भी देखना जरूरी होता है। चलिए जानते हैं ये डेंसिटी क्या होती है और इसे देखना क्यों जरूरी है। आप आगे इस बारे में जान सकते हैं...
Petrol Pump Fraud: Don't Just Check Zero, Also Know About Fuel Density
पेट्रोल पंप पर डेंसिटी कैसे चेक करें? - फोटो : AI Generated

क्या होती है डेंसिटी?

  • डेंसिटी का मतलब किसी ईंधन के निश्चित आयतन का वजन होता है
  • पेट्रोलियम उत्पादों की गुणवत्ता जांच में डेंसिटी का इस्तेमाल किया जाता है
  • ईंधन की डेंसिटी तापमान के साथ बदलती है
Petrol Pump Fraud: Don't Just Check Zero, Also Know About Fuel Density
पेट्रोल पंप पर डेंसिटी कैसे चेक करें? - फोटो : Adobe Stock

कहां चेक करें डेंसिटी?

  • पेट्रोल पंप की हर मशीन पर एक उपकरण लगा होता है जिसे डेंसिटी मीटर कहा जाता है
  • ये उस फ्यूल की गुणवत्ता और शुद्धता को मापता है जो आपकी गाड़ी में डाला जा रहा है
  • डेंसिटी का मतलब होता है फ्यूल का घनत्व
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Petrol Pump Fraud: Don't Just Check Zero, Also Know About Fuel Density
पेट्रोल पंप पर डेंसिटी कैसे चेक करें? - फोटो : AI Generated
  • अगर फ्यूल में किसी तरह की मिलावट हो, जैसे केरोसीन या अन्य पदार्थ तो उसकी डेंसिटी बदल जाती है
  • यही वजह है कि डेंसिटी मीटर को फ्यूल क्वालिटी का अहम संकेत माना जाता है
  • जहां मशीन पर पेट्रोल-डीजल के पैसे दिखाई देते हैं, उसी के बराबर में डेंसिटी दिखती है
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पेट्रोल पंप पर डेंसिटी कैसे चेक करें? - फोटो : Adobe Stock

पेट्रोल-डीजल की कितनी होनी चाहिए डेंसिटी?

  • जब भी पेट्रोल-डीजल लेने जाएं, तो मशीन में डेंसिटी जरूर चेक करें
  • मशीन पर दिखने वाला डेंसिटी नंबर पेट्रोल के लिए 730 से 800 के बीच होना चाहिए
  • जबकि, डीजल के लिए ये रीडिंग 830 से 900 के बीच होनी जरूरी है
  • अगर इस रीडिंग से कम या अधिक है, तो ऐसे पेट्रोल पंप से ऑयल लेने से बचें
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