कार पर कब और क्यों लिखवाना पड़ता है 'L'? नियम जानेंगे तो कहेंगे ये तो पता ही नहीं था

अगर आपने कभी किसी कार के आगे या पीछे लाल रंग का ‘L’ लिखा देखा है, तो ये महज पहचान के लिए नहीं होता। ये संकेत बताता है कि गाड़ी चलाने वाला व्यक्ति लर्निंग लाइसेंस वाला है यानी अभी वो ड्राइविंग में पक्का नहीं है यानी अभी गाड़ी सीख रहा है।





कई लोग मानते हैं कि कार पर ‘L’ लिखवाना केवल ड्राइविंग स्कूल की गाड़ियों के लिए जरूरी है, लेकिन नियम के मुताबिक, लर्नर लाइसेंस धारक जब गाड़ी चलाकर ड्राइविंग सीख रहा हो, तब गाड़ी पर ‘L’ प्लेट लगाना जरूरी है। चलिए जानते हैं इससे जुड़े नियम के बारे में। आप आगे इस बारे में जान सकते हैं...