क्या एक्सटेंशन बोर्ड पर एक साथ हीटर और प्रेस चलाना सुरक्षित है? जानें कब होता है हादसा

Extension Board Overload Danger: सर्दियों के मौसम में अक्सर हम सुविधा और आलस के चक्कर में एक ही एक्सटेंशन बोर्ड से हीटर और कपड़ों की प्रेस (इलेक्ट्रिक आयरन) एक साथ जोड़कर चलाने लगते हैं। देखने में यह एक सामान्य और आसान तरीका लगता है, लेकिन सुरक्षा के लिहाज से यह बेहद खतरनाक साबित हो सकता है। हीटर और प्रेस दोनों ही बहुत अधिक बिजली (हाई वॉट) खींचने वाले भारी उपकरण हैं, जबकि साधारण एक्सटेंशन बोर्ड कम क्षमता वाले उपकरणों के लिए बने होते हैं।





क्षमता से अधिक लोड पड़ने पर एक्सटेंशन बोर्ड के अंदर की वायरिंग गरम होकर पिघलने लगती है, जिससे अचानक भयंकर आग लग सकती है। आइए बेहद सरल भाषा में समझते हैं कि ऐसा क्यों होता है और हादसे से कैसे बचें।