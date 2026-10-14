क्या एक्सटेंशन बोर्ड पर एक साथ हीटर और प्रेस चलाना सुरक्षित है? जानें कब होता है हादसा

Extension Board Overload Danger: सर्दियों के मौसम में अक्सर हम सुविधा और आलस के चक्कर में एक ही एक्सटेंशन बोर्ड से हीटर और कपड़ों की प्रेस (इलेक्ट्रिक आयरन) एक साथ जोड़कर चलाने लगते हैं। देखने में यह एक सामान्य और आसान तरीका लगता है, लेकिन सुरक्षा के लिहाज से यह बेहद खतरनाक साबित हो सकता है। हीटर और प्रेस दोनों ही बहुत अधिक बिजली (हाई वॉट) खींचने वाले भारी उपकरण हैं, जबकि साधारण एक्सटेंशन बोर्ड कम क्षमता वाले उपकरणों के लिए बने होते हैं।
क्षमता से अधिक लोड पड़ने पर एक्सटेंशन बोर्ड के अंदर की वायरिंग गरम होकर पिघलने लगती है, जिससे अचानक भयंकर आग लग सकती है। आइए बेहद सरल भाषा में समझते हैं कि ऐसा क्यों होता है और हादसे से कैसे बचें।
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अत्यधिक वॉट क्षमता और एक्सटेंशन बोर्ड की ओवरलोडिंग
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अत्यधिक वॉट क्षमता और एक्सटेंशन बोर्ड की ओवरलोडिंग
- आमतौर पर एक हीटर 1000 से 2000 वॉट और प्रेस 1000 से 1500 वॉट बिजली खींचती है।
- जबकि एक साधारण एक्सटेंशन बोर्ड सिर्फ 500 से 1500 वॉट तक का ही लोड सह सकते हैं। दोनों उपकरण एक साथ चलाने से बोर्ड पर उसकी क्षमता से दोगुना भार पड़ जाता है।
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तारों का अत्यधिक गर्म होना और प्लास्टिक का पिघलना
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तारों का अत्यधिक गर्म होना और प्लास्टिक का पिघलना
- क्षमता से ज्यादा बिजली गुजरने पर एक्सटेंशन बोर्ड के अंदर लगे कॉपर के पतले तार तेजी से गर्म होने लगते हैं।
- इस अत्यधिक गर्मी से तारों का प्लास्टिक कवर पिघल जाता है, जिससे नंगे तार आपस में टकराते हैं और मिनटों में खतरनाक शॉर्ट सर्किट हो जाता है।
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Short Circuit
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सॉकेट का जलना और शॉर्ट सर्किट से घर में आग का खतरा
- ओवरलोडिंग के कारण प्लग और सॉकेट के बीच तेज स्पार्किंग होने लगती है।
- अगर एक्सटेंशन बोर्ड सस्ती क्वालिटी का है या उसमें फ्यूज और अर्थिंग की सही व्यवस्था नहीं है, तो उसमें तुरंत आग लग सकती है, जो घर में बड़े हादसे का रूप ले सकती है।
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कॉइल हीट
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हादसे से बचने के लिए क्या करें?
- हीटर, प्रेस, गीजर या इंडक्शन जैसे हैवी लोड वाले उपकरणों को हमेशा दीवार के मुख्य पावर सॉकेट में ही लगाएं।
- अगर एक्सटेंशन बोर्ड इस्तेमाल करना ही पड़े, तो बाजार से अधिक वॉट क्षमता और हैवी वायरिंग वाला स्पेशल बोर्ड ही खरीदें।
- अगर आपके साधारण एक्सटेंशन बोर्ड है तो उसमें सिर्फ कम वॉट वाली चीजें ही लगाएं, जैसे- मोबाइल चार्जर, लैपटॉप चार्जर आदि।