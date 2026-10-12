जान लें काम की बात: एलपीजी गैस कनेक्शन में नाम बदलना है? तो यहां जानें तरीका और कौन-कौन से दस्तावेज लगेंगे

LPG Gas Cylinder: घर में एलपीजी कनेक्शन आमतौर पर परिवार के किसी एक सदस्य के नाम पर होता है, लेकिन कई बार कनेक्शन धारक के निधन या किसी दूसरे कारण से गैस कनेक्शन को किसी अन्य सदस्य के नाम ट्रांसफर कराने की जरूरत पड़ती है।





ऐसे में एलपीजी कनेक्शन ट्रांसफर करने के लिए संबंधित गैस वितरक के पास जरूरी दस्तावेज और निर्धारित फॉर्म जमा करने पड़ सकते हैं। इसलिए अगर आप भी अपने गैस कनेक्शन को किसी के नाम ट्रांसफर कर रहे हैं, तो आपके लिए ये जानना जरूरी हो जाता है कि आपको कौन-कौन से दस्तावेज चाहिए होंगे। चलिए जानते हैं इसके लिए कौन से दस्तावेज चाहिए और इसका तरीका क्या है। आप आगे इस बारे में जान सकते हैं...