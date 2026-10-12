त्योहारों में घर सजाते समय एक्सटेंशन बोर्ड से जुड़ी न करें ये 3 गलतियां, वरना हो सकता है बड़ा हादसा

Festive Electrical Safety Tips: नवरात्री, दिवाली और अन्य त्योहारों के दौरान लोग अपने घरों को रंग-बिरंगी लड़ी, लाइटों और इलेक्ट्रॉनिक झूमरों से सजाते हैं। इस सजावट के लिए घर के कई कोनों तक बिजली पहुंचाने के लिए एक्सटेंशन बोर्ड और अतिरिक्त वायरिंग का काफी इस्तेमाल किया जाता है। हालांकि, जल्दबाजी या जाने-अनजाने में लोग एक्सटेंशन बोर्ड की क्षमता से अधिक लोड डाल देते हैं या कटे-फटे तारों का उपयोग कर लेते हैं।
यही छोटी सी लापरवाही त्योहार की खुशियों के बीच शॉर्ट सर्किट और आग लगने जैसे बड़े हादसों का कारण बन जाती है। आइए इस लेख में सरल भाषा में समझते हैं कि त्योहारों पर लाइटिंग और वायरिंग करते समय किन मुख्य गलतियों से बचना जरूरी है।
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एक ही एक्सटेंशन बोर्ड पर क्षमता से ज्यादा लोड डालना
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एक ही एक्सटेंशन बोर्ड पर क्षमता से ज्यादा लोड डालना
- एक ही बोर्ड के सभी सॉकेट में कई मल्टी-प्लग ठूंसकर ढेर सारी लाइटें जोड़ देना सबसे खतरनाक गलती है।
- क्षमता से अधिक लोड पड़ने पर एक्सटेंशन बोर्ड का तार तेजी से गर्म हो जाता है, जिससे प्लास्टिक पिघल सकती है और शॉर्ट सर्किट से आग लग सकती है।
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कटे-फटे या ढीले तारों का खुले में इस्तेमाल करना
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कटे-फटे या ढीले तारों का खुले में इस्तेमाल करना
- सजावट के लिए पुरानी या सस्ती लाइटों का उपयोग करते समय उनके कटे-फटे जोड़ों पर टेप लगाना न भूलें।
- ढीले और खुले तारों में स्पार्किंग का खतरा हमेशा बना रहता है।
- इससे घर के बच्चों या पालतू जानवरों को करंट लगने का गंभीर जोखिम कई गुना बढ़ जाता है।
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गीली जगहों पर वॉटरप्रूफिंग का ध्यान न रखना
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गीली जगहों पर वॉटरप्रूफिंग का ध्यान न रखना
- बालकनी, छत या मुख्य द्वार के पास लगाई जाने वाली लाइटों के कनेक्शन को पानी और नमी से बचाना बेहद जरूरी है।
- बाहरी दीवारों पर लगे जोड़ों को वॉटरप्रूफ टेप से अच्छे से ढकें, वरना ओस या पानी पड़ने पर पूरी वायरिंग में करंट दौड़ सकता है।
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खराब क्वालिटी का बोर्ड और रात भर लाइटें चालू छोड़ना
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खराब क्वालिटी का बोर्ड और रात भर लाइटें चालू छोड़ना
- बिना फ्यूज या ओवरलोड प्रोटेक्टर वाले सस्ते लोकल एक्सटेंशन बोर्ड इस्तेमाल करने से बचें।
- इसके अलावा, पूरी रात या घर से बाहर जाते समय सजावटी लाइटें और एक्सटेंशन बोर्ड लगातार चालू न छोड़ें। इस्तेमाल न होने पर मेन स्विच बंद कर देना ही सबसे सेफ है।