किस दिन आएगी लाड़ली बहना योजना की 41वीं किस्त? जानें किन महिलाओं के अटक सकते हैं पैसे

Ladli Bahna Yojana 41st Installment: मध्य प्रदेश की लोकप्रिय लाड़ली बहना योजना की 41वीं किस्त का इंतजार कर रही महिलाओं के लिए एक महत्वपूर्ण खबर सामने आई है। इस योजना के तहत हर महीने पात्र महिलाओं को आर्थिक सहायता के रूप में 1500 रुपये सीधे उनके बैंक खाते में ट्रांसफर किए जाते हैं। अब तक इस योजना की 40 किस्तें सफलतापूर्वक जारी हो चुकी हैं, जिसके बाद अब लाभार्थी महिलाओं को 41वीं किस्त का बेसब्री से इंतजार था।





बता दें कि यह किस्त कल यानी 14 अक्टूबर 2026 को मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव द्वारा उमरिया जिले से आधिकारिक रूप से जारी की जाएगी। इस सिंगल क्लिक के माध्यम से प्रदेश की करीब 1.25 करोड़ महिलाओं के खातों में राशि भेजी जाएगी। आइए, अब यह जानते हैं कि किन कारणों से कुछ महिलाओं के खातों में 1500 रुपये नहीं पहुंच पाएंगे।