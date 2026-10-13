आयुष्मान कार्ड से क्या किसी भी अस्पताल में करवा सकते हैं मुफ्त इलाज? जानें नियम वरना दिक्कत होना तय

Ayushman Card Hospitals List: बीमारी के समय इलाज का खर्च परिवार की आर्थिक स्थिति पर भारी पड़ सकता है। ऐसे में आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना के तहत पात्र लोगों के बनाए जाने वाले आयुष्मान कार्ड आपकी काफी मदद कर सकते हैं।





दरअसल, आयुष्मान कार्ड के जरिए पात्र लोग मुफ्त इलाज करवा सकते हैं और अगर आपका भी आयुष्मान कार्ड बना है तो आप भी मुफ्त इलाज करवा सकते हैं, लेकिन क्या आप जानते हैं कि आप किस अस्पताल में मुफ्त इलाज करवा सकते हैं? चलिए जानते हैं इस बारे में। आप आगे जान सकते हैं कि आयुष्मान कार्ड से क्या किसी भी अस्पताल में मुफ्त इलाज करवा सकते हैं या नहीं...