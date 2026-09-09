जानना जरूरी: क्या एक फास्टैग को दो गाड़ियों में लगा सकते हैं? जानें एनएचआई का नियम

आज के समय में हाईवे पर सफर करने वाले लगभग हर वाहन के लिए फास्टैग जरूरी है। टोल प्लाजा पर इससे बिना नकद भुगतान के टोल कट जाता है। इससे समय काफी बचता है और मौजूदा समय में लगभग हर कोई इसका इस्तेमाल कर रहा है।
वहीं, कई लोगों के मन में ये सवाल रहता है कि क्या एक ही फास्टैग को घर की दो गाड़ियों में लगाया जा सकता है? आखिर इसका जवाब क्या है और इस पर NHAI यानी भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण का नियम क्या कहता है। चलिए जानते हैं इस बारे में। आप अगली स्लाइड्स में इससे जुड़ा नियम जान सकते हैं...
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क्या एक फास्टैग 2 गाड़ियों पर लगा सकते हैं?
- फोटो : Adobe Stock
अगर आपके पास दो कार हैं, तो क्या एक ही फास्टैग से दोनों का टोल चुकाया जा सकता है?
- इसका जवाब है नहीं
- NHAI यानी भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण ने फास्टैग के लिए ‘One Vehicle, One फास्टैग’ नियम लागू किया है
- इसका मतलब है कि एक फास्टैग को एक ही वाहन के साथ इस्तेमाल किया जाना चाहिए
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क्या एक फास्टैग 2 गाड़ियों पर लगा सकते हैं?
- फोटो : Adobe stock
- जान लीजिए कि फास्टैग वाहन की पहचान और उसके रजिस्ट्रेशन नंबर से जुड़ा होता है
- NHAI की व्यवस्था का उद्देश्य एक ही फास्टैग को कई वाहनों में इस्तेमाल करने की प्रथा को रोकना है
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क्या एक फास्टैग 2 गाड़ियों पर लगा सकते हैं?
- फोटो : Adobe Stock
दो गाड़ियों के लिए क्या करना होगा?
- अगर आपके पास दो वाहन हैं, तो दोनों के लिए अलग-अलग फास्टैग लेना होगा
- हर फास्टैग संबंधित वाहन की विंडस्क्रीन पर लगाया जाना चाहिए
- फास्टैग को उसी वाहन के रजिस्ट्रेशन नंबर से मैप किया जाता है जिस गाड़ी के लिए वो जारी हुआ है
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क्या एक फास्टैग 2 गाड़ियों पर लगा सकते हैं?
- फोटो : Adobe Stock
- इसलिए एक कार का फास्टैग निकालकर दूसरी कार में लगाकर इस्तेमाल करना सही तरीका नहीं है
- NHAI के नियमों के अनुसार फास्टैग उसी वाहन से जुड़ा होना चाहिए, जिस वाहन के लिए वह जारी किया गया है
- मौजूदा NHAI नियमों में भी फास्टैग का उसी वाहन की विंडस्क्रीन पर लगा होना और उसके रजिस्ट्रेशन नंबर से मैप होना जरूरी बताया गया है