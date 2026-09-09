जानना जरूरी: क्या एक फास्टैग को दो गाड़ियों में लगा सकते हैं? जानें एनएचआई का नियम

आज के समय में हाईवे पर सफर करने वाले लगभग हर वाहन के लिए फास्टैग जरूरी है। टोल प्लाजा पर इससे बिना नकद भुगतान के टोल कट जाता है। इससे समय काफी बचता है और मौजूदा समय में लगभग हर कोई इसका इस्तेमाल कर रहा है।





वहीं, कई लोगों के मन में ये सवाल रहता है कि क्या एक ही फास्टैग को घर की दो गाड़ियों में लगाया जा सकता है? आखिर इसका जवाब क्या है और इस पर NHAI यानी भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण का नियम क्या कहता है। चलिए जानते हैं इस बारे में। आप अगली स्लाइड्स में इससे जुड़ा नियम जान सकते हैं...