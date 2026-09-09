बिना नंबर बदले ऐसे बदलें अपनी टेलीकॉम कंपनी, जानें सिम पोर्ट कराने की आसान प्रक्रिया

Mobile Number Portability Process: अक्सर नेटवर्क की समस्या या महंगे प्लान्स से परेशान होकर लोग अपनी टेलीकॉम कंपनी बदलना चाहते हैं। मोबाइल नंबर पोर्टेबिलिटी (एमएनपी) सुविधा से आप अपना पुराना मोबाइल नंबर बदले बिना ही किसी भी दूसरी टेलीकॉम कंपनी में स्विच कर सकते हैं। यह प्रक्रिया बेहद सरल और पारदर्शी है, जिसे आप कुछ ही आसान स्टेप्स में पूरा कर सकते हैं।





सिम पोर्ट कराने के लिए आपको सिर्फ एक मैसेज भेजना होता है और नजदीकी स्टोर पर जाना पड़ता है। आइए इस लेख में जानते हैं कि पोर्ट कराने का पूरा तरीका और इससे जुड़े जरूरी नियम क्या हैं।