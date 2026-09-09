अटल पेंशन योजना से कौन जुड़ सकता है और किसे हर महीने मिलते हैं 5000 रुपये? यहां जानें

अटल पेंशन योजना से कौन नहीं जुड़ सकता? - फोटो : Amar Ujala AI

अटल पेंशन योजना केंद्र सरकार की सामाजिक सुरक्षा योजना है जिसका उद्देश्य लोगों को रिटायरमेंट के बाद नियमित पेंशन की सुविधा देना है।





इस योजना में व्यक्ति अपनी उम्र के हिसाब से और पेंशनल प्लान के हिसाब से हर महीने प्रीमियम भरता है और 60 साल की उम्र पूरी होने के बाद चुने गए पेंशन विकल्प के अनुसार पेंशन प्राप्त करता है। चलिए जानते हैं इस योजना के लिए कौन पात्र है और किसे हर महीने 5000 रुपये तक की पेंशन मिल सकती है। आप आगे इस बारे में जान सकते हैं...